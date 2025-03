Vrabia mălai visează. Deși are un singur titlu în carieră, Mutu crede că ar fi putut câștiga „Balonul de Aur”

La 46 de ani, Adrian Mutu, antrenor proaspăt alungat de la Petrolul Ploiești, consideră că ar fi putut câștiga „Balonul de Aur” ca fotbalist, deși nu are decât un titlu câștigat în carieră (cu Dinamo, în jumătatea de sezon 1999-2000 petrecută în „Groapă”, în condițiile în care titlurile cu Juventus le-au fost retrase torinezilor după „scandalul Moggi”), și nu a participat la niciun turneu final de Campionat Mondial cu echipa națională.

Mutu s-a transferat în 2003 de la Parma la Chelsea pentru o sumă de 23 de milioane de euro, fiind prima achiziție și „era Abramovici”. S-a descurcat bine cu italianul Claudio Ranieri, dar n-a rezistat cu portughezul Jose Mourinho, care a comandat un control intern și l-a prins în ofsaid pe român.

În 2004, Mutu a fost suspendat pentru consum de cocaină. Patronul rus Roman Abramovici l-a dat afară de pe Stamford Bridge, deși era unul dintre favoriții fiului său.

Într-un interviu acordat recennt pentru The Telegraph, Adrian Mutu a vorbit deschis despre momentul negru care i-a adus rezilierea contractului cu Chelsea. Gruparea londoneză l-a și dat în judecată pe Mutu și a cerut plata unor despăgubiri în valoare de 17 de milioane de euro.

„Să iau cocaină a fost cea mai proastă decizie pe care am luat-o în carieră. Eram singur și trist, dar nici depresia, nici altceva nu justifică ceea ce am făcut. Trebuia să cer ajutor și nu am făcut-o", a spus Mutu pentru sursa citată.

Întrebat despre regrete, Mutu a spus că ar fi câștigat „Balonul de Aur”, deși uită să spună că vedete la Chelsea erau jucători precum Frank Lampard sau Didier Drogba: „Pentru mai mult de un an, cred că am fost printre cei mai buni jucători din lume. Puteam să-l câștig cu ușurință. Dar deciziile proaste m-au împiedicat. Încerc să nu mă gândesc prea mult la asta”.

„Briliantul” a cunoscut gloria în Serie A, unde a marcat peste 100 de goluri la formații precum Juventus, Fiorentina, Parma, Cesena și Hellas Verona. La Inter, clubul care l-a adus în Italia, n-a izbutit niciun gol.