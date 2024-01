Mouratoglou, sfâșiat din cauza lui Halep: detaliile unui scandal monstru, ajuns în presa mondială

Sedusă, ruinată și abandonată de Patrick Mouratoglou (53 de ani). Această frază descrie, pe scurt, relația Simonei Halep (32 de ani) cu antrenorul francez care ar fi trebuit să-i relanseze cariera, dar care a compromis-o definitiv.

Regretele sunt tardive acum și, cu siguranță, „Simo“ își amintește cu amărăciune de ziua în care l-a întâlnit pe Mouratoglou. Pentru că de atunci, bilanțul ei include un divorț de Toni Iuruc și o suspendare de 4 ani pentru dopaj. Indiferent de cum se va soluționa dosarul româncei, în urma apelului de la TAS, „pata“ implicării într-un scandal pentru consumul unei substanțe interzise rămâne pe cariera lui Halep.

Mai mult decât atât, și dacă se va alege cu o suspendare redusă după audierile de la Lausanne, programate pentru 7-9 februarie, e foarte greu de crezut că Simona mai poate fi competitivă, ca jucătoare de tenis, inclusiv dacă va reveni în circuitul WTA în acest an. Explicația realistă e următoarea: Simona are deja un an și 4 luni de când n-a evoluat în niciun turneu și, doar printr-un scenariu de film de Oscar, poate reveni în elita tenisului feminin la 32 de ani. Chiar Australian Open 2024, turneu aflat în desfășurare, ne arată cum sportivele din categoria +30 de ani fac față tot mai greu în fața unor puștoaice de 16-18 ani. Iar asta în cazul unor veterane pentru care cariera sportivă n-a fost întreruptă, cum se întâmplă cu Simona Halep, dispărută din circuit din august 2022.

Un guru detestat de iubitorii tenisului

Privind cum s-a ales praful de cariera lui „Simo“, singura consolare, una foarte mică ce-i drept, e că și „regizorul“ acestei tragedii sportive plătește acum pentru „capodopera“ sa. Vorbim despre Patrick Mouratoglou, acest antrenor cu aere de guru, sub îndrumarea căruia Halep a ajuns să ia un supliment cu colagen, contaminat cu Roxadustat. Cel puțin, aceasta e explicația româncei pentru ceea ce s-a întâmplat, deși varianta contaminării a fost respinsă de tribunalul Sport Resolutions.

Cert e că și Mouratoglou a admis că suplimentul pe care l-a consumat „Simo“, la recomandarea Academiei sale, a fost contaminat. Degeaba însă! Declarațiile francezului n-au scăpat-o pe fosta ocupantă a locului 1 WTA de o suspendare drastică. De aici, și ruptura în relația Halep – Mouratoglou, anunțată chiar de Simona. Iar în urma acestui scandal, Patrick a ajuns un personaj detestat de iubitorii tenisului. Confirmarea acestei situații a venit acum, când francezul a apărut într-un material promoțional, realizat de organizatorii Australian Open. Mare greșeală! Pentru că s-a declanșat o reacție atât de dură a fanilor pe rețelele de socializare, încât povestea a ajuns și în presa internațională.

„A aruncat-o pe Simona în fața autobuzului“

Materialul promoțional în care a apărut Mouratoglou era, de fapt, analiza unui meci epic, Murray – Kokkinakis, desfășurat anul trecut la Australian Open. Doar că atât ideea materialului, cât și analiza tactică oferită de Mouratoglou au trecut în plan secund. În schimb, comentariile fanilor au fost, aproape în întregime, despre cum Patrick a ruinat cariera Simonei Halep! Iată câteva exemple concrete, cu precizarea că foarte multe postări sunt ale unor străini, fără legătură cu România:

*De ce trebuie să-l ascultăm pe tipul ăsta (n.r. – Patrick Mouratoglou), după ce a aruncat-o pe Halep în fața autobuzului?!

*De ce ni-l arătați pe Patrick? Nu e vreo valoare pentru sport.

*Vă rog, nu Mouratoglou! Nu după ce i-a făcut Simonei Halep.

*Să vă distanțați de acest om. A ruinat-o pe Halep. I-a distrus cariera și credibilitatea.

*Pe scurt: nu mai vreau să văd niciodată acest om pe ecranul meu și să ascult ce are de spus.

*De ce Australian Open se folosește de Mouratoglou pentru a promova turneul? Acest om e lipsit de integritate.

*Mouratoglou trebuie să fie suspendat din tenis, după ce i-a făcut Simonei Halep, în loc să fie promovat pentru a-și expune ideile. Un om fără pic de rușine!

Schimbare de macaz la îndemnul lui Țiriac

Faptul că Mouratoglou s-a ales cu această imagine șifonată are o legătură directă cu ultimele apariții mediatice ale lui Halep. La începutul anului, constănțeanca a acordat două interviuri pentru Euronews și Paris Match în care a pus tunurile pe francezul de 53 de ani.

„Mi-am pus mereu încrederea totală în oamenii cu care am lucrat. Sunt sigură că ce s-a întâmplat n-a fost cu intenție și sunt recunoscătoare că el (n.r. – Patrick Mouratoglou) și-a recunoscut greșeala, care e și greșeala echipei. Da. Ei sunt cei care mi-au dat acest supliment. Și din cauza acestei greșeli, greșeala lor de fapt, eu sunt singura persoană care plătește prețul: o carieră de 25 de ani distrusă! N-am mai avut nicio legătură de câteva luni (n.r. – cu Mouratoglou). Și nici nu m-am mai antrenat la Academia Mouratoglou de anul trecut. Nu mai lucrăm împreună“, a spus Halep pentru Paris Match.

De precizat că „Simo“ a întors armele împotriva lui Mouratoglou într-un târziu, la îndemnul lui Ion Țiriac (84 de ani). Pentru că, în primele luni de după izbucnirea scandalului de dopaj, românca a continuat să-l protejeze pe Mouratoglou.

„Eu, în februarie 2022, am crezut că nu mai am putere să continui în sportul de înaltă performanță. M-am gândit foarte serios să mă opresc pentru că eram obosită, saturată de tot ceea ce înseamnă să mergi zi de zi la antrenament. Patrick (n.r. – antrenorul Patrick Mouratoglou) m-a ajutat foarte mult la motivație, m-a ajutat să cred din nou în mine, iar antrenamentele pe care le-am făcut au fost noi și mi-a dat un oarecare entuziasm. Au fost rezultate foarte bune, e un antrenor extraordinar. Felul lui de a fi mi-a dat încredere că pot să câștig titluri mari“, spunea Halep pentru Eurosport, în august 2023, când deja avea o suspendare provizorie pentru dopaj!

Abia după ce această suspendare provizorie s-a transformat într-una de 4 ani, care expiră pe 6 octombrie 2026, Simona s-a trezit la realitate și a realizat, într-un final, că Mouratoglou a distrus-o ca jucătoare de tenis. Din păcate, a fost prea târziu.

Sedusă ca o puștoaică

Halep a început să lucreze cu Mouratoglou în aprilie 2022, iar după patru luni, vorbea despre antrenorul francez, de parcă era hipnotizată de acesta. „Totul e Mouratoglou acum! Echipa e 100% Mouratoglou! Tot ce mă înconjoară are legătură cu Academia lui și cu el! Credeam că o voi termina cu tenisul la 30 de ani, dar acum am început un nou capitol frumos și mă bucur de asta! Voi vedea cât de bună voi fi pe viitor! Da, am avut încredere în el din prima secundă! Deci totul e nou! Dar am încredere în el și mă simt în siguranță!“, a fost declarația dată de Halep în august 2022. De altfel, „vrăjită“ de Mouratoglou, „Simo“ a și renunțat la oamenii de încredere din echipa ei, Teo Cercel (preparator fizic) și Virginia Ruzici (manager), ceea ce s-a dovedit a fi o greșeală uriașă.