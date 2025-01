Motivul dureros pentru care David Popovici nu face reclamă la casele de pariuri. Cazul de dependență pe care îl are în familie

Mulți foști și actuali sportivi iau bani grei făcând reclamă la casele de pariuri. Însă sunt și cei care refuză să promoveze jocurile de noroc, din considerente etice. Printre aceștia din urmă se numără și David Popovici, care a explicat în cadrul podcastului MCN, moderat de Cosmin Nedelcu, cunoscut sub numele de Micutzu, de ce a ales să renunțe la niște bani făcuți ușor, în acest mod.

Campionul european, mondial și olimpic de natație recunoaște că a primit oferte în acest sens de la companii: „Da, bineînțeles că mi s-a propus. Mi-a fost propus de multe ori, numai că nu am cum să fac așa ceva. Nu am cum, mai ales pentru că am un membru al familiei care se confruntă nu numai cu dependența de droguri, dar și cu dependența de jocuri de noroc.

E ceva ce se întâmplă de aproximativ 10 ani și astfel de chestii nocive precum jocurile de noroc fac din viață un coșmar. Și așa că nu am cum, având în vedere că am văzut atât de aproape cum cineva poate fi afectat și chiar dacă societatea îi dă la o parte, îi etichetează, îi aruncă undeva, eu cred că acești oameni pot fi ajutați”.

David Popovici vrea un centru de reabilitare

David Popovici a mers mai departe cu planurile sale de viitor, legate chiar de acest subiect dureros. „Momentan nu pot fi ajutați de sistemul pe care-l avem noi în țară, de asta mi-ar plăcea ca după ce închei cariera mea de înotător, când o fi, să mă ocup și de un centru de reabilitare pentru că, cunoscând foarte bine fenomenul ăsta și cunoscând care este ajutorul pe care-l primește în țară (n.r. un dependent de droguri sau de jocuri de noroc) – și este aproape de zero din partea statului – cunoscând asta nu am cum să stau deoparte și îmi doresc să mă folosesc de banii pe care îi voi strânge până atunci, prietenii și partenerii pe care îi voi avea care mă pot ajuta, de popularitatea mea, să încep construirea unui astfel de centru.

Este exclusă o astfel de colaborare

Cred că oamenii care sunt dependenți trebuie integrați înapoi în familie, după care integrați înapoi în societate cu ajutorul nostru bineînțeles și în România nu ai asta acum. Îmi doresc să fie un centru real care să aibă și medicamentele potrivite și stafful potrivit și competențele necesare și intenția bună. Noi nu avem asta”.

David Popovici a încheiat spunând că nu va accepta vreodată o oferă de a promova casele de pariuri: „Pentru mine este exclusă o astfel de colaborare. Asta deși e foarte greu în România acum, mi se pare, să găsești un sportiv cunoscut care să nu fie semnat cu vreo casă de pariuri”.