Motivele pentru care Lewis Hamilton a lăsat Mercedes pentru Ferrari

Lewis Hamilton a anunțat că va pleca de la Mercedes la finalul acestui sezon, urmând a pilota pentru Ferrari de anul viitor. Britanicul, care a câștigat 6 din cele 7 titluri mondiale de Formula 1 pe mașina constructorului german, e nemulțumit de cum au mers lucrurile în echipa sa în ultimii ani și a ales să-l urmeze pe unul dintre oamenii săi de încredere, care va avea același traseu.

Din 2025, Hamilton se va muta la Ferrari, ceea ce reprezintă una dintre cele mai importante mișcări din istoria recentă a Formulei 1. Presa de specialitate scrie că britanicul și-a dat seama că Mercedes nu-i poate oferi un monopost care să-i permită să se bată de la egal la egal cu cei de la Red Bull și a considerat că la Ferrari va avea această ocazie, dacă nu sezonul următor, măcar în 2026, când Formula 1 va intra într-o nouă eră.

Jurnaliștii de la RacingNews365.com susțin că Hamilton a hotărât să plece și pentru că inginerul Loic Serra a părăsit funcția de Director al Departamentului de Performanță de la Mercedes, pe care o ocupa din 2019. Pilotul l-a apreciat enorm pe francezul de 51 de ani și cei doi au făcut front comun împotriva celuilalt pol de putere din cadrul echipei Mercedes, condus de Mike Elliot și James Allison, oameni de încredere al lui Toto Wolff. Loic Serra s-a opus vehement deciziilor privind modul de dezvoltare al mașinii pentru 2022 și 2023, dar părerea sa nu a fost luată în seamă, iar rezultatele au dovedit că a avut dreptate.

Alți ingineri se vor alătura celor de la Ferrari

Așadar, plecarea lui Hamilton de la Mercedes la Ferrari nu e întâmplătoare. Loic Serra se va alătura și el Scuderiei din 2025 și va primi mână liberă în ceea ce privește dezvoltarea monoposturilor. În plus, se pare că Serra va trage după el și alți ingineri de la Mercedes, care sunt nemulțumiți de politica impusă de Wolff și Allison.

Lewis Hamilton a anunţat că se va despărţi după unsprezece sezoane de echipa Mercedes şi va deveni pilotul scuderiei Ferrari, începând din sezonul 2025. Britanicul va fi coechipier cu monegascul Charles Leclerc. La finalul zilei în care s-a oficializat ”transferul”, acţiunile constructorului italian au crescut cu 12% faţă de ziua precedentă la încheierea tranzacţiilor pe Wall Street.

"Înainte de Crăciun eram uniți și ceva s-a schimbat brusc. Nu am fost surprins, poate doar ca timing, și nu am încercat să-l împiedic sau să-l conving să se răzgândească, pentru că am înțeles: a aruncat zarurile pentru ultima dată în carieră.", a comentat și Toto Wolff, șeful de la Mercedes, citat de Marca.