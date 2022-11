Mondialul din Qatar înlocuiește berea cu vin fiert: Viorel Moldovan, declarații savuroase

Viorel Moldovan (50 de ani) speră ca echipa naţională României de fotbal să se califice la următoarea Cupă Mondială, în 2026, deşi rezultatele din ultima perioadă nu oferă prea multă încredere.

"Să sperăm că următoarea Cupă Mondială la care se va califica România va fi cea din 2026. Deşi rezultatele din ultima perioadă nu prea ne dau încredere. Până la Cupa Mondială din 2026 mai este însă un Campionat European. Iar în preliminariile astea avem o grupă cam ciudată. Se putea şi mai rău, însă ne putem califica din ea chiar şi de pe primul loc. Chiar dacă Elveţia e favorită, avem o grupă accesibilă, putea fi mult, mult mai dificil. Ne batem acolo pentru locul 2 cu Israel şi Kosovo", a spus Moldovan.

Fostul atacant al primei reprezentative se aşteaptă ca ediţia din Qatar a Cupei Mondiale să fie una atipică.

"Este o Cupă Mondială foarte atipică. Ne-am obişnuit să vedem turneul final la final de sezon, vara... o să ne lipsească terasele şi berea. O să vedem meciurile mai la frig. O să înlocuim berea cu vinul fiert. Bine că la ei acolo, în Qatar, e mai cald. Serios vorbind acum, parcă nici nu ar veni, nu ştiu... parcă ceva îi lipseşte ediţiei ăsteia. Nu mai vorbesc de faptul că lipseşte naţionala României. Noi lipsim cu desăvârşire de foarte, foarte mulţi ani. O să o urmăresc ca pe orice competiţie, aştept să văd care va fi desfăşurarea. Din păcate, sunt destui jucători valoroşi care vor pierde Cupa Mondială din cauza problemelor medicale", a precizat Viorel Moldovan.

În opinia sa, Brazilia este marea favorită la câştigarea trofeului în Qatar.

"Brazilia este marea favorită, are un lot foarte, foarte valoros. Dacă ne uităm pe lotul lor ăla neconvocat şi tot valorează peste 300 de milioane de euro, deci vă daţi seama ce jucători au în lotul convocat. Aşa că sunt şanse mari să fie ediţia lor asta din Qatar, deşi în fotbal nu se ştie niciodată. După Brazilia, urmează în contingent format din mai multe naţionale precum Anglia, Argentina, Germania, Franţa, Spania... deci cam aceleaşi echipe care au fost tot timpul acolo sus. Favorita mea este să spunem Franţa, pentru că am jucat acolo mult timp... dar şi ea traversează un moment de tranziţie, are jucători absenţi", a menţionat el.

"Cel mai bun jucător poate fi Mbappe în Qatar, l-am văzut la ultimul turneu final... dar poate să fie şi Neymar, aşa cum poate să fie şi Messi. Şi, de ce nu, pot apărea şi jucători surpriză pe lista asta", a adăugat Moldovan.

Referitor la faptul că pentru Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo va fi ultima participare din carieră la Cupa Mondială, Viorel Moldovan a afirmat: "Era normal să vină şi momentul în care vor participa la ultima lor Cupă Mondială. Se spune că vârsta nu iartă pe nimeni şi aşa este. Sunt etape şi etape... aşa cum uşor-uşor dispare Cristiano Ronaldo, va dispărea şi Messi sau Neymar. Însă Ronaldo şi Messi ne-au încântat mai bine de 15 ani. Am avut privilegiul să îi vedem şi să-i admirăm. E greu să se mai nască imediat un Messi, dar nu se ştie niciodată. Până la urmă cineva va veni în urma lor, asta e clar".

Moldovan a jucat de 70 de ori pentru naţionala României, marcând 25 de goluri. El a înscris două goluri pentru România la Cupa Mondială din 1998, contra Angliei (2-1) şi contra Tunisiei (1-1), evoluând în toate cele patru partide ale tricolorilor la turneul din Franţa.

A 22-a ediţie a Cupei Mondiale la fotbal se va desfăşura în Qatar în perioada 20 noiembrie - 18 decembrie 2022. Aceasta va fi prima Cupă Mondială organizată în lumea arabă şi a doua organizată în Asia după ediţia 2002 din Coreea de Sud şi Japonia. Turneul final din Qatar va fi ultimul care se va desfăşura într-un sistem cu 32 de echipe, numărul urmând să crească la 48 de selecţionate începând cu CM 2026 din SUA, Mexic şi Canada.

Echipa naţională a României nu s-a calificat la Cupa Mondială 2022 din Qatar. România a participat la şapte ediţii ale Cupei Mondiale, 1930, 1934, 1938, 1970, 1990, 1994 şi 1998. Cel mai bun rezultat a fost obţinut la ediţia 1994 din Statele Unite ale Americii, când a atins faza sferturilor de finală.