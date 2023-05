Mirel Rădoi, contre cu Mihai Stoichiță. „Am vrut să plec în timpul meciului” vs „Nu înțeleg”

Fostul selecționer Mirel Rădoi (42 de ani) a pus pe tapet momentul petrecut în timpul mandatului de la prima reprezentativă, când, deranjat de comportamentul lui Mihai Stoichiță, a vrut să plece de pe bancă în timpul meciului România – Islanda. Directorul tehnic al FRF a reacționat apoi, declarând că nu înțelege ieșirea publică a lui Rădoi.

„Eu și acum mă înțeleg foarte bine cu cei din conducerea Federației. Nu am plecat certat cu nimeni. Dar și acum îi reproșez lui nea Mihai. Când văd că directorul tehnic al Federației iese și țipă de sus „Urcă, urcă, urcă!”, eu nu accept. Accept de la un spectator. E liber să spună ce vrea. Dar nu de la directorul tehnic. Pentru că directorul tehnic m-a pus pe mine să fac lucrul ăla. Dacă tu începi să vorbești înseamnă că nu ai încredere. Și nu trebuie să mai fiu acolo.

S-a întâmplat la meciul cu Islanda, 0-0, acasă. (n.r- 11 noiembrie 2021, în preliminariile CM 2022). Noi aveam mingea și el țipa „Urcă”. De parcă noi, la 0-0, nu știam că trebuie să câștigăm meciul ca să terminăm pe locul 2. I-am zis că dacă se mai întâmplă a doua oară, plec.

S-a întâmplat și, drept dovadă, am plecat. Am așteptat să se termine meciul. Dacă noi conduceam, plecam de pe bancă în timpul meciului. Am vrut să-l las pe Dică. Serios!”, a spus Mirel Rădoi pentru gsp.ro

Mihai Stoichiță a reacționat la DigiSport, fiind uluit de declarațiile lui Rădoi. Nu că acel episod nu s-ar fi întâmplat, ci că fostul antrenor l-ar fi readus în prim-plan, după mai bine de un an. „Nu nu cred că a spus asta. Mi se pare un subiect de acum un an și ceva, când a fost meciul cu Islanda.

Din câte îmi aduc aminte, după ce s-a terminat acel meci am avut câteva întâlniri în care aproape îl convinsesem să rămână la națională. Nu înțeleg. Am fost cu președintele la el. Apoi, în Liechtenstein, în avion, am avut o discuție numai eu cu el. I-am spus că se întâmplă. Pentru că voiam să câștigăm, strigasem «Urcă, urcă».

Nici nu mai țin minte ce am strigat. Sunt surprins! Am mai vorbit cu Mirel, dar nu am mai reluat acest subiect. Eu nu am fost niciodată deranjat de strigătele oricui din tribună. Se mai întâmplă. Poate striga orice spectator.

Dacă a acceptat întâlnirile cu președintele și cu mine după meciul cu Liechtenstein, în care clar i s-a spus lui Mirel... Au venit jucătorii și m-au luat de la masă să mă duc la președinte și să îi spun că ei îl vor antrenor în continuare.

Nu vede niciun conflict

După aceea, m-am dus și am făcut demersurile. Eu nu văd niciun conflict. Nu îmi dau seama de unde această problemă dintr-odată. Relația e una bună în continuare. Sincer, nu știu. Au trecut vreo doi ani. A fost și un eșec, necalificare la baraj. A trecut ceva vreme, au fost apoi multe discuții cu mulți antrenori.

Dar după acea campanie, după meciul cu Liechtenetein, am avut sigur trei întrevederi cu Mirel și cu președintele. Nu a spus de la început un «nu». A cerut un timp de gândire. După aceea, el a justificat că vrea să antreneze echipe de club, să antreneze zi de zi. A plecat la Craiova, nu?”, a spus Mihai Stoichiță la DigiSport.