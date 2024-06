Mircea Lucescu, desființat de Mircea Sandu: „Tu erai tatăl Cooperativei!”. Scandaluri în lanț în fotbal

Dacă pe plan sportiv stăm rău, la declarații belicoase suntem campioni. Tot mai multe războaie apar între foști colegi de generație. Ultimul dintre ele se ”joacă” între doi titani: Mircea Sandu, fostul şef al Federaţiei Române de Fotbal, și legendarul antrenor Mircea Lucescu.

Totul a plecat de la declarațiile tehnicianului referitoare la preluarea echipei naționale a României, pe care ar fi refuzat-o din cauza corectitudinii îndoielnice din fotbalul românesc. Mircea Lucescu a dezvăluit că titlurile câştigate de Oţelul Galaţi (2010-2011) și de Unirea Urziceni (2008-2009) nu au fost obţinute doar pe merite sportive.

„(n.r. V-aţi dorit să mai antrenaţi echipa naţională?) Au mai fost câteva tentative, dar nu am fost foarte decis. Nu vreau să mă mai întorc în trecut. În perioada aia nu era nevoie de mine, la tot ce se întâmpla în fotbalul românesc atunci, cu Mircea Sandu. Câştigau echipele pe care le voiau ei. Unirea Urziceni a câştigat pentru că a vrut cineva, Oţelul Galaţi a câştigat tot pentru că a vrut cineva. S-au dat bani mulţi atunci. Aşa se spune, aşa am auzit”, a spus Mircea Lucescu la podcastul EuroCast.

Mircea Sandu i-a replicat acum antrenorului, spunând că el este inventatorul blaturilor în România: „Să spună cine a luat banii. Să spună cine a dat şi cine a luat banii. De ce nu spune asta? Şi eu pot să vin şi să acuz. Dacă te uiţi la Sdrobiş, el spune că tatăl Cooperativei era Mircea Lucescu. Eu îl citez doar.

De ce nu spune cine a luat banii? Vino, bă, şi spune. Dacă ai date, foarte bine, du-te şi fă plângere la DNA. Eu n-am nimic cu el. El m-a selecţionat când era la echipa naţională. Am fost la Sportul Studenţesc amândoi, dar cum să spui aşa ceva? Eu am făcut investiţii în fotbalul românesc, eu am reprezentat cu succes fotbalul românesc. Ai luat-o razna, băi Mirciu? În fine, e treaba lui”, a declarat la EuroCast Mircea Sandu, omul care a condus Federația de Fotbal Română din 1990 până în 2014, când a fost înlocuit de Răzvan Burleanu.