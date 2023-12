Mihai Stoichiță, martor la gemetele xxx ale femeii din timpul tragerii la sorți. „Am crezut că sunt zgomote de copil”

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, s-a aflat în delegația de 9 persoane cu care România a participat la tragerea la sorți a grupelor Euro 2024. El nu și-a dat seama exact ce erau sunetele cu care a fost sabotat evenimentul de la Hamburg, punând totul pe seama unul copil.

Oficialul federației a mărturisit că nu a înțeles zgomotele care s-au auzit timp de câteva minute la tragerea la sorți a Campionatului European. Când a aflat că erau gemetele unei femei dintr-un film pentru adulți, Mihai Stoichiță a reacționat: „Eu nu am auzit asta. Îți dau cuvântul de onoare. Am fost în sală, dar nu mi-am dat seama. Chiar am întrebat”. Multă lume spunea că e un copil care… Ce să caute un copil mic la tragerea la sorți la Campionatul European? Mă gândeam”, a spus directorul tehnic al FRF, în timp ce jurnalistul Cristi Coste s-a amuzat: „Era o copiliță, nu un copil”.

Farsorul, o ”javră”

Stoichiță s-a lămurit abia a doua zi care a fost farsa dar și cine este omul care a pus-o la cale: „Da. Am citit azi cum îl cheamă pe-ăla Jarvo, dar putea fi făcut ca la rebus: Javră. Cum să te lămurești? Eu eram cu gândul la bile, la altele”.

În timp ce se stabileau ultimele echipe care să facă parte din grupe, în sală și pe transmisiile TV au fost auzite niște gemete, ceea ce a produs stupoare în sală și l-au jenat până și pe Gary Lineker. Momentul a devenit viral în spațiul online, iar pe Twitter au apărut zeci de video-uri cu momentul: „Tocmai am auzit sunete ciudate la BBC, la tragerea la sorți a Euro 2024, ca și cum ar fi o femeie excitată? Sau am luat-o razna?”, a comentat un ultilizator. Un altul l-a felicitat pe cel care a pus la cale farsa: „Cine a pus sunetele de sex la Euro 2024 în direct e o legendă”.