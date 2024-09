Mihaela Cambei n-a mișcat nici măcar un metru mașina primită de la Țiriac. Explicațiile vicecampioanei olimpice

Mihaela Cambei, una dintre performerele României la Jocurile Olimpice de la Paris, a primit unul dintre cele 22 de automobile electrice acordate medaliaților de Fundația Ion Țiriac. Halterofila nu a putut conduce deloc mașina, pentru că nu are permis.

Sportiva de 21 de ani a decis să înceapă școala de șoferi, pentru a se bucura de premiul de la Ion Țiriac. ”Momentan este în parcare. M-am dus doar să înregistrez numerele de la mașina și încep să dau și eu de permis. Trebuie să dau anul ăsta”, a spus Mihaela Cambei pentru gsp.ro.

Micuța sportivă a mărturit că nici prin cap nu-i trecea că o să primească un autoturism, chiar cu câteva zile înainte să câștige medalia la Jocurile Olimpice. ”Nu mă așteptam. Chiar a fost o surprinză. Am fost anunțată chiar înainte cu vreo două zile să concurez. Știam că o să primească doar David Popovici după aur, dar după aceea ne-au spus că o să primească toată lumea care ia medalie. Am fost ușor surprinsă și plăcut. Mai ales pentru că ne ajută foarte mult, că suntem susținuți și de români, practic.

Mihaela Cambei, bucuroasă de susținerea românilor

Că asta, cred, contează cel mai mult, cum a fost și acum, la Jocurile Olimpice. A fost prima dată în viața mea în care eu am fost la un campionat și unde au fost români să ne susțină. De obicei vedeam la fotbal, la gimnastică, în alte părți. Au fost foarte mulți spectatori români de data asta. Șocată am rămas! Au fost foarte mulți și am rămas surprinsă pentru că de obicei la noi veneau doar cei internaționali. Ne susțineau foarte mult cei din alte țări. Români, mai puțini”, a declarat Mihaela Cambei, la ”Prietenii lui Ovidiu”.

Așa cum a promis, vicecampioana olimpică și-a făcut un nou tatuaj, al 12-lea, după marea performanță de la Paris. Pe umărul brațului stâng, Mihaela Cambei și-a tatuat o femeie care sărută o halteră.