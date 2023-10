Mesajul pe care FRF nu și-ar dori să-l audă. Ultrașii din ”Uniți Sub Tricolor” revin la meciul cu Elveția

Echipa națională a României mai are de disputat două partide în preliminariile Euro 2024, cu Israel (18 noiembrie) și Elveția (21 noiembrie, pe Arena Națională). Dacă primul meci se joacă în deplasare, probabil în Ungaria, și aproape sigur cu porțile închise, ultima întâlnire din grupă are loc pe Arena Națională. Unde ultrașii din ”Uniți Sub Tricolor” și-au anunțat revenirea.

Astfel, galeria care a afișat un bannerele care au determinat întreruperea partidei cu Kosovo și suspendarea terenului la meciul cu Andorra, îi va încuraja pe ”Tricolori” în ultima partidă a campaniei. E mesajul pe care FRF, care a tras ponoasele după incidentele de la întâlnirea cu kosovarii, nu ar fi vrut să-l audă, însă pentru ”tricolori” este o veste bună, după cum a explicat aici veteranul Nicușor Stanciu.

Oricum, nu sunt așteptate alte incidente care să ajungă la urechea oficialilor UEFA, pentru că ultrașii nu au treabă cu elvețienii, dar și pentru că la partida de pe Arena Națională vor veni mulți copii, invitați gratuit de federația română. Singurii cu care se pot război cei din ”Uniți Sub Tricolor” sunt reprezentanții FRF. Suporterii mai pot realiza o demonstrație pirotehnică prin care să sărbătorească eventuala calificare a României după 8 ani la Campioanul European.

Vor ocupa întreaga peluză sud a Arenei Naționale

"La mijlocul lunii viitoare, revenim pe Arena Națională pentru meciul mult așteptat împotriva Elveției, cel care închide grupa și va fi decisiv pentru calificarea la Euro 2024.

Va fi un stadion plin care va vibra prin cântecele peluzei, o atmosferă de zile mari și sperăm ca la final, o sărbătoare generală pe teren și în tribune, momente pe care le-am trăit atât de rar în ultimele decenii. Biletele sunt deja în vânzare și dispar în ritm alert, așa că ne vedem cu toții acolo, marți (21 noiembrie), pe cel mai mare stadion al țării.

Dacă vrei să încurajezi națională împreună cu noi, ne vedem tot în Peluza Sud, sectorul 106. Doar România!", au transmis suporterii din cadrul ”Uniți Sub Tricolor”.