Mandorlini, concediat cu efect imediat de la CFR: „Îl vrem pe Mutu“

Andrea Mandorlini (63 de ani) a pregătit CFR în cantonamentul de iarnă ca să aibă de unde pleca după primul meci din 2024. Adevărul a anunțat, imediat după eșecul clujenilor cu FC Botoșani, că italianul va fi înlocuit cu Adrian Mutu în săptămâna care stă să înceapă. Iar prima parte a acestei mutări s-a și confirmat deja, urmând ca Mutu să fie instalat după negocierea detaliilor contractuale.

În dialog cu jurnalistul Costin Ștucan (iamsport.ro), patronul CFR-ului, Nelu Varga, a confirmat că Mandorlini va părăsi banca echipei după ce, realist vorbind, eșecul de la Botoșani a compromis șansele la titlu. Mai mult decât atât, și locul 2 poate fi pierdut, încă din această seară, după cum Adevărul a explicat aici.

Ce a spus Nelu Varga?

*Da, e adevărat. Renunțăm la el. Nu se mai poate, nu mai suport să văd echipa jucând așa. Când nu ești în stare să bați la ultima clasată nu mai avem ce să discutăm!

*Nu vreau să ajung săjoc în play-out. Eu vreau să mă bat la titlu. I-am dat o grămadă de șanse, dar s-a terminat.

*Adi Mutu este numele viitorului antrenor. Cu Adi am discutat și anul trecut, înainte de meciul cu U Cluj. Apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu mama lui, noi am bătut cu 4-0 și am zis să nu schimb antrenorul după o victorie la scor.

*O să discutăm cu el (n.r. - Mandorlini) să o încheiem. Cred că nu e în stare să transmită mesajul în vestiar. Nu cred că avem echipă rea, dar e o problemă de comunicare din partea lui. Nu pot să contest modul în care pregătește echipa, dar nu mai pot. Nu am arătat nimic astăzi.

*Nu are nicio scuză! Venise din cantonament. A avut toate condițiile acolo. Terenuri, tot. Totul a fost cum a cerut. Salariile sunt la zi. Tot ce a cerut i-am adus. Nu mai pot, îmi doresc altceva de la echipă!

Superliga 2023-2024, etapa a 22-a (prima din 2024)

Vineri

Sepsi – Poli Iași 6-0

Rapid – FC U Craiova 1948 4-3

Sâmbătă

Universitatea Cluj – Hermannstadt 2-1

Petrolul – Dinamo 1-0

Duminică

Botoșani – CFR Cluj 1-0

Universitatea Craiova – Farul 20.00

Luni

Voluntari – Oțelul Galați 17.00

FCSB – UTA 20.00

Clasament

1. FCSB 21 13 5 3 38-20 44

2. CFR Cluj 22 10 6 6 37-22 36

3. Rapid 22 9 9 4 38-25 36

4. Universitatea Craiova 21 9 7 5 31-23 34

5. Sepsi 22 9 6 7 33-25 33

6. Universitatea Cluj 22 8 8 6 30-32 32

7. Petrolul 22 6 12 4 23-22 30

8. Farul Constanța 21 8 6 7 30-31 30

9. Hermannstadt 22 6 11 5 28-25 29

10. FC U Craiova 1948 22 8 3 11 36-37 27

11. Oțelul Galați 21 5 11 5 22-22 26

12. UTA 21 5 9 7 23-28 24

13. Voluntari 21 6 6 9 26-34 24

14. Poli Iași 22 5 8 9 25-37 23

15. Dinamo 22 4 4 14 13-32 16

16. Botoșani 22 2 9 11 21-39 15

*Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, în total 10 etape).

*Locurile 7-16 vor continua în play-out (manșă unică, în total 9 etape).

*Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locurile 2 și 3 din play-off, în Europa Conference League.

*Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.

*Locurile 9 și 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.