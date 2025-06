Luis Enrique, în lacrimi după victoria din Liga Campionilor. Drama cu care trăiește zi de zi, de șase ani încoace

Principalul artizan al succesului lui PSG din Liga Campionilor este, fără îndoială, Luis Enrique. Antrenorul spaniol, venit pe Parc des Princes în vara lui 2023 a reușit să închege o echipă ofensivă, scriind o pagină importantă în istoria clubului.

Succesul a fost dedicat fiicei sale, plecată dintre noi la doar 10 ani, pe 29 august 2019. Xana a murit din cauza unei boli necruțătoare, cancer osos, pe care lumea fotbalului și-o amintește purtând un steag al Barcelonei, după finala Champions League din 2015, când catalanii s-au impus cu 3-1 în fața lui Juventus, avându-l pe Luis Enrique pe bancă.

"Am o fotografie uimitoare cu ea, plantând un steag al Barcelonei pe gazon. Vreau să fiu capabil să fac același lucru cu un steag al PSG. Fiica mea nu va fi acolo în sensul fizic, dar ea va fi acolo spiritual, iar acest lucru este foarte important pentru mine", a transmis Luis Enrique, înainte de marea finală.

Fanii lui PSG, coregrafie specială

Suporterii lui PSG i-au îndeplinit dorința antrenorului spaniol și au afișat un banner imens la finala Champions League de sâmbăta seară, tocmai pentru ca spiritul micuței să fie prezent alături de tatăl ei. Enrique nu a rămas dator și i-a răsplătit pe fani cu o triplă istorică în acest sezon, dezvăluind că își amintește zilnic de Xana.

"Am făcut istorie. A fost un obiectiv încă de la începutul sezonului trecut. E timpul să organizăm o petrecere mare și să ne bucurăm de moment. Am simțit această conexiune cu jucătorii și cu fanii. Este un moment minunat la sfârșitul unui sezon excepțional, dar îl merităm. E foarte greu să ajungi într-o finală ca asta. Cred că am gestionat entuziasmul și tensiunea în cel mai bun mod posibil. Mă gândesc la fiica mea decedată în fiecare zi din viața mea, indiferent dacă am câștigat sau am pierdut. Bineînțeles că mă gândesc foarte mult la ea. Ea este aici", a declarat Luis Enrique după finala Ligii Campionilor, potrivit L’Equipe.

Luis Enrique l-a egalat pe Pep Guardiola

Luis Enrique devine al doilea antrenor din lume care bifează tripla campionat - cupă - Liga Campionilor, cu două echipe diferite. Înainte de succesul desăvârșit aseară, spaniolul reușise să câștige LaLiga, Cupa Regelui și Champions League în 2015, pe când antrena pe FC Barcelona. Primul care a stabilit acest record a fost Pep Guardiola, care a făcut tripla mai întâi cu formația catalană (2009), apoi cu Manchester United (2023).