Liviu Ungurean, șeful de galerie de la Rapid înarmat până-n dinți, reținut pentru 30 de zile

Mai multe persoane, în majoritate membri ai galeriei Rapidului și ai lui Dinamo, dar și președintele grupării giuleștene, Daniel Niculae, au fost ridicate și audiate ieri de autorități. 17 au fost puse sub acuzare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor şi distrugere se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Printre cei vizați de anchetă se află și Liviu Ungurean (poreclit Bocciu), șeful galeriei Rapidului, care a fost reținut astăzi pentru 30 de zile. El e acuzat că a înființat și condus un grup infracțional care a introdus materiale pirotehnice pe stadioane. Au fost 17 suspecți, 16 dintre ei fiind reținuți pentru 24 de ore, inițial. Daniel Niculae, președintele Rapidului, a fost singurul care a plecat acasă după două ore de audieri.

A doua zi după ce persoanele acuzate au fost ridicate de autorități, Parchetul a dispus ca 12 inculpați să fie plasați sub control judiciar timp de 60 de zile, iar alți 3 să fie reținuți pentru 30 de zile.

Comunicatul Parchetului

„În continuarea comunicatului de presă din data de 14 martie 2024, precum și ca urmare a interesului public manifestat, Parchetul de pe lângă Tribunalul București aduce la cunoștința opiniei publice următoarele: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală față de 16 inculpați, persoane fizice, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) și (3) Cod penal, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, prevăzută de art. 37 lit. a) din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, prevăzută de art. 342 alin. (1) Cod penal și distrugere, prevăzută de art. 253 alin. (4) Cod penal.

Față de 12 inculpați procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, iar față de 3 inculpați s-a propus luarea măsurii arestării preventive pe o perioadă de 30 zile de către judecătorul de drepturi şi libertăți din cadrul Tribunalului București.

”O să folosesc pistolul toată viața mea”

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale, dispunerea sau propunerea de luare a unor măsuri preventive sunt etape în cadrul procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Liviu Ungurean, alias Bocciu recunoștea că nu ezită să scoată arma, într-un interviu apărut în 2023 pe You Tube: „Eu am să folosesc pistolul întotdeauna când o să-mi simt viața mea pusă în pericol, am să trag în oricine e în fața mea, ca să câștig orice bătaie. Că am folosit pistolul? O să folosesc pistolul toată viața mea, când cineva crede că e mai puternic ca mine, ca să-i arăt că-l retrogradez, ca să-l îngenunchez. Anchetatorii au găsit acum o mulțime de arme la o parte din persoanele vizate de anchetă.