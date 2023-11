La mulți ani, Nadia Comăneci! Obiceiul la care „Zeița de la Montreal” nu renunță de 5 decenii

Nadia Comăneci împlinește astăzi 62 de ani, prilej cu care a dezvăluit cum se menține în formă, dar și o poveste neștiută care a început în urmă cu aproape cinci decenii, pe când avea 14 ani.

Fosta mare gimnastă pune foarte mult preț pe sport, chiar dacă nu se mai află în activitate de mulți ani, și că este foarte atentă la ceea ce consumă. "Fac mișcare cel puțin 30 - 40 de minute în fiecare zi. Când sunt acasă, merg în sala de gimnastică, iar atunci când sunt plecată, mă asigur din timp că hotelul are o sală de fitness.

Și dacă se întâmplă să nu am o sală în apropiere, improvizez și mă antrenez în cameră folosind obiectele aflate la îndemână. Nu există însă zi fără mișcare fizică. Mănânc echilibrat, cel mai mult îmi place peștele, alături de legume gratinate sau piure de legume. De sărbători mă mai răsfăț și eu cu anumite produse culinare, mai ales că pregătesc și feluri de mâncare tradițional românești, cum sunt sarmalele adaptate în care folosesc carne de curcan, spre exemplu", a spus Nadia Comăneci pentru gsp.ro.

Un ceas de aur primit de la Grace Kelly

”Zeița de la Montreal” a dezvăluit pentru OrangeSport un episod care a avut loc după performanța uluitoare de la Olimpiada din 1976. Ea a fost invitată la un concurs de gimnastică în D'Antibes, patronat de actriţa americană Grace Kelly, devenită prinţesă de Monaco prin căsătoria cu Prinţul Rainer al-3-lea.

Prinţesa a îndrăgit-o imediat pe "Zeiţa" de la Montreal căreia la finalul competiţiei, câştigată de Nadia, avea să-i ofere un ceas din aur masiv, pe care se află gravat numele locului în care s-a organizat concursul dar şi numele campioanei.

Prințesa și Nadia, născute în aceeași zi

Peste ani, acest ceas de mână avea să devină un fel de talisman pentru Nadia: "În fiecare lună noiembrie a fiecărui an port zilnic acest ceas. De la 1 noiembrie şi până la finalul lunii. Este ca un talisman pentru mine. Aveam 14 ani când l-am primit dar pot spune că reprezintă un cadou cu o încărcătura emoţională aparte. Când am crescut am aflat despre Prinţesa Grace că era născută pe data de 12 noiembrie, ca mine. Când port acest acest ceas îmi aduc aminte de ea, de acele clipe unice, dar mă gândesc şi la prietenii pe care-i am şi care sunt născuţi în zodia Scorpionului", a povestit Nadia Comăneci.

Fosta gimnastă a dezvăluit că, la revenirea în ţară, conducerea comunistă aflase de cadoul pe care Nadia l-a primit din partea Prinţesei Grace. "Iniţial mi s-a spus că trebuie să-l dau autorităţilor. M-am conformat. Apoi, l-am primit înapoi. Îmi este tare drag şi să ştiţi că funcţionează foarte bine", a mai spus Nadia.

La 14 ani, Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă care a obținut scorul perfect la Jocurile Olimpice, nota 10, la Montreal, în 1976.

Performanțele Nadiei Comăneci

Jocurile Olimpice

1976: 3 de aur (individual compus, paralele, bârnă), 1 de argint (echipa), 1 de bronz (sol)

1980: 2 de aur (bârnă, sol), 2 argint (individual compus, echipa)

Campionatele Mondiale

1978: 1 aur (bârnă), 2 de argint (echipa, sărituri)

1979: 1 aur (echipa)

Campionatele Europene

1975: 4 de aur (individual compus, paralele, bârnă, sărituri), 1 argint (sol)

1977: 2 de aur (individual compus, paralele), 1 argint (sărituri)

1979: 3 de aur (individual compus, sărituri, sol), 1 bronz (bârnă)