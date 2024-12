L-a umilit Lucescu pe Duckadam la națională? Mama campionului european a spus tot adevărul

Erou la Steaua, pentru care a câștigat de unul singur finala CCE cu Barcelona din 1986, Helmut Duckadam, decedat ieri la vârsta de 65 de ani, a fost ignorat la națională, unde a strâns doar două selecții. Acesta a fost destinul portarului plecat din Arad să cucerească Europa.

La prima reprezentativă, Helmut a fost selecționat doar de două ori, ambele dăți în 1982, pe când era legitimat la UTA. Asta deși, în perioada 1982-1986, portarul a evoluat cu succes pentru Steaua, iar în 1985 a reușit eventul în Ghencea.

„Il Luce” dă vina pe Helmut

Totodată, în intervalul 1981-1986, frâiele naționalei le ținea chiar actualul selecționer, Mircea Lucescu. Acesta l-a omis pe Helmut, deși era la val.

La Euro 1984, pe când Helmut nu „explodase”, selecționerul i-a cărat la turneul final pe Silviu Lung (Universitatea Craiova), Dumitru Moraru (Dinamo) și pe Vasile Iordache (Steaua).

Mircea Lucescu, prezent ieri la Iași, unde a devenit cetățean de onoare al orașului, s-a fălit că avea ochi și la portari și că a fost cel care l-a convocat pe Duckadam la națională, deși acesta juca la UTA, în Divizia B. Tot „Il Luce” a mai spus că vina de a nu se fi impus sub tricolor i-a revenit exclusiv lui Helmut, care n-a rezistat presiunii de la acea vreme.

„Am avut o ciudă pe Lucescu...”

Mama lui Helmut are o altă versiune. Susține că fiul său a fost marginalizat întrucât avea origini „nesănătoase”. Asta l-ar fi exclus din circuitul primei reprezentative, fiind discriminat din pricina faptul că era „german”. „Helmut a avut de suferit. Dacă nu era neamț, poate că ar fi fost altfel văzut. Mult timp a fost ținut rezervă. Am avut o ciudă pe Lucescu... A făcut mare diferență la națională cu Helmut”, declara Elisabeta în anul 2015, pentru Libertatea. Femeia are acum 85 de ani și locuiește în Semlac.

Duckadam a evoluat în 133 de meciuri pe prima scenă şi de 11 ori în cupele europene. A câștigat un titlu de campion și o cupă a României (1985), precum şi Cupa Campionilor Europeni (1986). A fost desemnat cel mai bun fotbalist român al anului în 1986. S-a retras din fotbal la 27 de ani, din cauza problemelor vasculare.

O altă persoană care l-a nedreptățit pe Duckadam, deși în primă fază l-a ajutat, a fost Gigi Becali. Patronul FCSB l-a angajat pe Helmut ca președinte de imagine, apoi a făcut tot ce i-a stat în putință ca să scape de el, reducându-i treptat salariul și determinându-l astfel să plece. Cu toate acestea, Duckadam nu a întors armele: nu „s-a dat” cu rivala CSA Steaua, ci a susținut tot timpul că „FCSB e Steaua”.