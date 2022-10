Jucător maghiar de hochei, interzis la un meci în Ungaria pentru că e născut în Harghita

Clubul sportiv Ferencvaros a declanșat o investigație internă după ce agenții de securitate nu au permis unui jucător de hochei maghiar să intre ca spectator la meciul dintre FTC Telekom și Gheorgheni din Harghita (1-5), disputat la Budapesta.

Áron Reisz a mers la meci ca spectator neutru, alături de tatăl său, așa că și-a cumpărat un bilet, dar a fost considerat un gest riscant, pentru că s-a născut în Miercurea Ciuc. Fostul jucător a povestit că la meci nu au fost lăsați să intre nici alți suporteri cu bilete valabile, dar născuți în afara Ungariei, potrivit Maghyar Nemzet.

„Am achiziționat biletele de intrare online. Întrucât mă consider un spectator absolut neutru în acea seară, nici nu m-am gândit să schimb biletele pentru sectorul de oaspeți la un meci pe teren propriu. Totuși, organizatorii consideră că aceasta a fost o greșeală. Motivul a fost că sunt născut la Miercurea Ciuc. Pe cei de la serviciul de pază nu i-a interesat că sunt cetățean ungar, cu domiciliu în Ungaria, au spus că prezint risc de securitate din cauza locului de naștere. Și toate astea, bineînțeles, într-un mod umilitor, au vrut să mă pună să cânt imnul lui Ferencvaros ca să mă lase să intru în sală cu biletul meu valabil. Ferencvaros nu a avut nicio problemă cu locul de naștere când am câștigat titlul de campionat în culorile lui (a fost primul titlu în două decenii). Atitudinea discriminatorie a clubului Ferencvaros față de cetățenii născuți în Transilvania, procedura umilitoare și «românizarea» serviciului de securitate sunt rușinoase”, a scris pe Facebook sportivul.

Potrivit unui comunicat al lui Ferencváros, „s-a comis o greșeală că nu au fost oferite informații clare despre regulile pentru suporteri. Clubul Ferencvárosi Torna își cere scuze pentru informațiile incomplete și problemele întâmpinate de suporteri. Vom lua măsurile necesare”.

Clubul a promis că va rambursa prețul integral al biletului tuturor celor care nu au ajuns la meci „din cauza unor informații inexacte”.