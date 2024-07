Jocurile COVID-ului: Vlad Stancu, doborât de SARS-CoV-2. Înotătorul a povestit ce a trăit la Paris

Cine a crezut că a dispărut COVID-ul se înșală amarnic! Avem COVID-ul de vară printre noi acum. Doar că nu se mai strigă „Stăm acasă, salvăm vieți“, ca în 2020, când îndrăgitul slogan făcea ravagii pe rețelele de socializare și era o mare dovadă de responsabilitate.

Astăzi, COVID-ul circulă nestingherit, își face de cap, iar bolnavii de COVID umblă liberi și transmit virusul într-o veselie. Dovadă și faptul că, la Paris, avem, în parelel cu Jocurile Olimpice, Jocurile COVID-ului. Pentru că, pe zi ce trece, crește numărul bolnavilor. Și inclusiv în delegația României a fost un sportiv care a avut de suferit din cauza virusului SARS-CoV-2. Vorbim despre înotătorul Vlad Stancu (18 ani). La Paris, el a fost diagnosticat cu COVID-19, după cum a mărturisit pentru gsp.ro.

Din păcate, boala a afectat grav randamentul sportiv al lui Vlad Stancu. Pentru că, astăzi, acesta a ratat finala probei de 800 de metri liber, după cum Adevărul a scris aici.

Ce a povestit Vlad Stancu?

*Acum 3 zile, m-au depistat cu COVID. Am stat la pat 2-3 zile, n-am mâncat deloc, doar am băut apă. Am stat foarte mult să mă gândesc dacă să renunț, dar nu s-a putut. Sunt foarte trist, dar n-am ce face. Păcat că n-am putut să performez pe măsură, sunt foarte supărat.

*Sper să-mi revin până la proba de 1.500 de metri. Respirator și muscular sunt la pământ. Dacă înotam probe de 100 sau 200 de metri ar fi fost mai bine, dar cum înot probe de 8, respectiv 15 minute, sunt foarte afectat respirator și muscular.