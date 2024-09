Ion Țiriac și-a desemnat conducătorul imperiului. „Mi s-a simplificat puțin viața în România”

Ion Țiriac are o avere estimată la 2,1 miliarde de euro, fiind cel mai bogat om din tenisul mondial. Însă fostul jucător de tenis, în vârstă de 85 de ani, a mărturisit că nu mai gestionează el afacerile, ci le-a lăsat pe mâna fiului său cel mare, Ion Alexandru Țiriac. Averea a venit în urma unor investiții în diverse domenii, între care industria bancară, asigurări, automobile sau imobiliare.

„Feciorul meu, ăl' mare, are aproape 48 de ani - 50 de ani. Și-a luat în mână sceptrul și conduce formidabil de bine fundația asta și cu toate treburile”, spus Ion Țiriac, în podcastul Prietenii lui Ovidiu. „Mi s-a simplificat puțin viața în România, pentru că am grijă numai de fundație, fundație, fundație. Restul businessului, e Ion Ion (n.r. Ion Alexandru Țiriac), are treaba lui, o face bine, stă 6 luni în Emirate, stă 3 luni aici, 3 luni în altă parte. Își crește copiii, e foarte în regulă. Nepoții mei sunt în regulă și ei, sunt băieți mari. Alexandru are 16 ani, 1.95 m și 48 la picior. Ce vrei? Mai mult de atât nu puteam să fac”, a mai spus Ion Țiriac.

Miliardarul a vorbit de mai multe ori pe tema averii sale, unele declarații fiind contradictorii. Însă el a mărturisit că a ştiut că a ajuns cu adevărat bogat în momentul în care a intrat într-un restaurant şi nu s-a mai uitat la preţurile din meniu. „În primul rând, cu bogăţia, v-am mai spus-o şi o repet. Eu am fost bogat în ziua în care am intrat în restaurant şi nu m-am mai uitat la preţul meniului, atunci am fost bogat. În rest, după aceea, aduni bani pentru că munceşti sau eşti mai norocos decât alţii, nu mai deştept, asta când ajunge? Se spune că nu ajunge niciodată bogat, bogat”, a mai spus Ion Ţiriac, conform gsp.ro.

Ion Țiriac, povești din adolescență

Omul de afaceri a recunoscut că nu este mână largă, având în vedere greutățile prin care a trecut în copilărie și adolescență „Eu sunt foarte zgârcit. Da, sigur că da, așa este! Eu am muncit într-o fabrică la 16 ani și aveam 375 de lei pe lună. Deci știu ce înseamnă să câștigi o bucată de pâine. Eu când am împlinit 15 ani aveam 30 de bani în buzunar. Și m-am dus și am cumpărat două felii de franzelă. Deci eu știu ce e banul și cum îl câștigi. De asta sunt zgârcit!”, a declarat Ion Ţiriac.

În ceea ce-l privește pe administratorul averii familiei, Ion Alexandru Țiriac este băiatul cel mare al fostului tenismen. Acesta mai are, oficial, un frate, Karim, și o soră Ioana Natalia, și se iubește cu Sorana Cîrstea (34 de ani, 63 WTA). Chiar dacă nu ies public împreună, jucătoarea de tenis și-a luat inima-n dinți și a postat pe rețelele sociale, zilele trecute, o poză alături de partenerul său, cu ocazia zilei lui de naștere. „Ești persoana mea favorită din întreaga lume”, i-a transmis sportiva.