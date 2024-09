Ion Țiriac, plin de vitalitate la 85 de ani, dezvăluie secretul longevității. „Timp de 6 ore nu fac asta”

Ion Țiriac a împlinit 85 de ani la începutul lunii mai, dar este una dintre cele mai active personalități din sport, chiar și la această vârstă: participă la evenimente, organizează turnee, își gestionează afacerile și își pilotează avioanele personale.

Miliardarul a dezvăluit secretul longevității sale, explicând că singurul lucru pe care-l respectă cu sfințenie este să facă o pauză de la mese între patru și șase ore pe zi. „Nu mănânc între patru și șase ore în fiecare zi. Așa mă mențin. În rest, nu fac nimic, din păcate. Eu la 43 de ani, când am spus că am terminat, am zis «jur să nu mai ating o rachetă de tenis», «jur să nu mai alerg». Pentru că am alergat de trei ori mai mult decât Năstase, de șapte ori mai mult decât alții și am zis mi-ajunge, am făcut o greșeală”, a spus Ion Ţiriac în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.

Ion Țiriac ar mânca mai gras, dar se abține

În ceea ce privește alimentația, fostul mare jucător de tenis regretă că nu poate consuma mâncărurile care se fac în Ardeal. Dezvăluirea a fost făcută de Mariana Stanciu, verișoara miliardarului român. „Ion ar mânca el şi un pic mai gras, ca pe vremuri, dar n-are ce face şi o lasă mai moale. Trebuie să aibă grijă şi de sănătate şi de siluetă. Probabil a moştenit de la mama lui, Ecaterina, care se trăgea din Alba Iulia, pofta asta pentru mâncăruri mai grase, obişnuite în Ardeal”, a afirmat Mariana Stanciu, conform impact.ro.