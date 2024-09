Ion Țiriac și-a luat avion de 60.000.000 de euro. Prin ce teste trece miliardarul de 85 de ani ca să-l piloteze

Ion Țiriac, cel mai bogat român, e mare pasionat de mașini de colecție, dar și de avioane. El și-a cumpărat de curând o aeronavă ”aproape nouă”, pentru care ar fi plătit 60 de milioane de euro. Miliardarul o pilotează chiar el, deși are vârsta de 85 de ani.

Fostul jucător de tenis a dezvăluit în emisiunea ”Prietenii lui Ovidiu” că pentru a putea avea voie să piloteze este supus periodic la teste fizice și medicale. În fiecare an trebuie să dea proba simulatorului, fiind nevoit să stea câte cinci ore în habitaclu care simulează zborurile reale. Iar o dată la șase luni, Ion Țiriac este supus testelor medicale, fără acestea neavând voie să piloteze avioane.

Ion Țiriac face teste medicale la fiecare 6 luni

„Mi-am luat medicalul acum trei săptămâni, iar acum zece zile am stat în cușcă cinci ore, în simulator la Dubai, că nu mai fusesem de mult în simulator. În fiecare an trebuie să fac aceste teste, pentru că altfel nu am voie să pilotez, iar medicalul trebuie să-l fac la șase luni. Cât timp am medicalul, nu am niciun fel de problemă. Am și copilot, normal. Avioanele pe care le pilotez eu, nu sunt single pilot.

Eu am acum un avion care mă duce la Beijing. De aici la Hong Kong. 14 ore! Am un avion, care e aproape nou, și care ăsta zboară cu 1.000 de mile mai mult decât celălalt. Un avion din ăsta nou costă vreo 60 de milioane de euro. Acesta este un avion relativ nou. După 15 ani îl desface complet și îl pune înapoi, ca să vadă dacă are ceva. Avionul iese nou, zero kilometri. Dacă vrei să-l vinzi, nu mai iei 20 de milioane pe el”, a spus Ion Țiriac în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.

Asigurările aeronavelor îl costă 1,5 milioane de euro anual

Conform unor declarații mai vechi, omul de afaceri are propria companie aviatică înființată în 1997 și care e formată din trei aeronave și un elicopter. Miliardarul a dezvăluit că achită anual 1,5 milioane de euro numai pentru asigurarea aeronavelor. „Vedeta” flotei lui Ion Țiriac a fost până de curând avionul Bombardier G5000, dar care fost schimbată cu cel nou, pe care îl deține acum.

„Pilotez pentru că nu am bani de doi piloți. Acum câteva zile am venit de la Madrid cu mine la manșă. Copilot e altul, eu sunt comandant, stau în stânga. Am mai multe avioane, nu doar unul. Am mai dat un avion și Crucii Roșii că nu aveau cu ce să transporte bolnavii. L-am făcut cadou, dar nu contează asta”, declara în trecut, potrivit ProSport, legendarul jucător de tenis.