Halep, victima lui Mouratoglou? Răspunsul tranșant al omului care știe amănunte din interior

Odată cu acest subiect de dopaj, în care e implicată Simona Halep începând de vineri, antrenorul ei, Patrick Mouratoglou (52 de ani), a devenit un personaj negativ în România.

Iar asta pentru că nume grele din fenomen, vorbim despre George Cosac (președintele Federației Române de Tenis) și Florin Segărceanu (fostul antrenor al Simonei) au pus, fără nicio reținere, tunurile pe antrenorul francez. Motivul? Mouratoglou a reformat stafful Simonei, începând din luna aprilie, și a tot chemat-o lae Academia sa din Franța pentru stagii de pregătire. Iar faptul că Roxadustat, substanța care a fost depistată în organismul Simonei, nu se găsește în România doar a mărit valul de acuze la adresa lui Mouratgolou. „Aș da cu tunul la Academia Mouratoglou, dacă aș ști că intenționat a fost făcută treaba asta“, a fost declarația șocantă a lui Cosac, la Radio Sport Total FM.

Cele două pastile pe care le ia „Simo“

Doar că nu toată lumea e de acord cu aceste acuze. Luni seară, Dana Safta, medic ORL și doctor în științe medicale, a comentat acest caz pentru Antena 3 CNN. De precizat că Dana Safta e omul la care a apelat Halep cu diverse probleme medicale.

„Pe Simona o cunosc de ceva ani. Legătura noastră a fost medic-pacient în urmă cu 8-9 ani și de aici s-a construit o prietenie, o relație de suflet și o consiliere medicală pe care, bineînțeles, că am făcut-o pentru că ea a avut încredere în mine, iar eu am fost corectă în ceea ce trebuia să fac pentru ea din punct de vedere medical. Cu siguranță, eu nu pot să accept nicio clipă ideea că Simona, cu bună știință, a înghițit Roxadustat. Nu e posibil!“, și-a început discursul doamna doctor Dana Safta, la Antena 3 CNN.

Ea a explicat că Halep e extrem de exigentă, când vorbim despre medicamentație: „Am acceptul Simonei să vă dezvălui că ea lua, zilnic, Euthyrox 50mcg și o pastilă anticoncepțională. Intervenția la nas a decurs minunat (n.r. – în septembrie), dacă ar fi luat Roxadustat avea pericol de tromboză. Ea are mare grijă de corpul ei și, de fiecare dată, și când avea o prescripție într-o banală viroză, judecam prescripția ei în funcție de ce era permis pe lista de la Antidoping“.

Întrebată despre o eventuală neglijență din partea staffului, Dana Safta a respins categoric această variantă: „Exclus, pentru că echipa are tot interesul să o ajute, nu s-o împiedice, nu să o distrugă. Deci, această ipoteză eu n-am să pot să o accept niciodată. Am cunoscut această echipă“.

Oana Zamfir: „Poate i s-a pus ceva în mâncare...“

Analizând declarațiile date de medicul Dana Safta, jurnalista Oana Zamfir a tras o serie de concluzii pe pagina ei de Facebook. „Ipotezele Danei Safta (perfect articulate și asumate ca medic, nu ca prietenă) sunt următoarele:

*Probele au fost contaminate la laboratorul unde a fost efectuat testul.

*Suplimentele de recuperare pe care le-a băut în timpul meciului au fost contaminate în fabrica în care au fost produse (și lotul poate fi verificat).

*Dana Safta nu a exclus nici ca cineva să-i fi pus ceva în mâncare Simonei, precizând însă că e greu de crezut că acel cineva ar fi putut s-o dușmănească atât de tare, încât să facă asta“, e un fragment din postarea Oanei Zamfir.