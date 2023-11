Halep trădată? Hănescu indică ce a pățit Simona: „Au fost eliminați, pe rând, unul câte unul!“ VIDEO

Simona Halep (32 de ani) mai are de așteptat, cel puțin până la finalul lunii ianuarie, până să fie audiată la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Adevărul a explicat aici de ce o asemenea decizie, care înseamnă o așteptare de minim 4 luni din momentul suspendării Simonei de către Sport Resolutions, e o lipsă de respect pentru cariera fostului lider WTA. Prin comparație, Maria Șarapova și-a rezvolat dosarul de dopaj pe repede înainte, parcurgând toate etapele în doar 7 luni!

Revenind la Halep, povestea suspendării ei pentru dopaj are, în continuare, foarte multe necunoscute. Subiectul a fost atins de Victor Hănescu (42 de ani), fost jucător de tenis de locul 26 ATP. Invitat la podcastul Business Philosohpy, moderat de jurnalistul Romeo Chiriac, „Hăne“ a făcut o analiză extinsă a cazului Halep, atingând inclusiv varianta „trădării“ despre care a vorbit și „Simo“, pe scurt, la începutul acestui scandal. Deși, ulterior, Halep s-a ferit să explice lucrurile, lumea a speculat că jucătoarea din România s-a referit la faptul că și-a pus încerderea în Academia Mouratoglou și în oamenii de acolo, iar aceștia i-au ruinat cariera.

Ce-i drept, la acest deznodământ trist a contribuit și decizia neinspirată a Simonei, de a-și îndepărta oamenii din staff – vorbim despre preparatorul Teo Cercel și managerul Virginia Ruzici. Inclusiv Hănescu e surpins cum acești oameni, care au fost alături de Halep de la bun început, au fost îndepărtați, rând pe rând, după apariția lui Patrick Mouratoglou.

Ce a spus Victor Hănescu la podcastul Business Philosophy?

*A fost destul de ciudat (n.r. – ce s-a întâmplat). Când au început colaborarea, toată lumea era entuziasmată, erau peste tot împreună (n.r. – Halep și Mouratoglou). Se discuta de acest parteneriat... Dar când Simona a fost depistată și au apărut acele probleme mi s-a părut că Mouratoglou a ieșit din acest parteneriat. N-a mai spus nimic, n-a mai făcut nimic, n-a mai făcut nicio declarație (oftează). Ca să facă abia la finalul acestui proces lung și greu și să vină și să spun că <<Da! Echipa i-a dat acel medicament>>.

*Până la urmă, fiecare gestionează lucrurile astea cum știe, cum vrea. Privind de afară, cred că era mai frumos să fie acolo, alături de Simona (n.r. – se referă la Patrick Mouratoglou). Să vorbească despre lucrurile astea, pentru că, până la urmă, și acum văzând declarațiile lui, eu n-aș spune categoric că e vina lui! Pentru că poate chiar n-au știut sau poate că produsul acela (n.r. – suplimentul cu colagen) a fost contaminat... Cum putea știe cineva că acel produs e contaminat?!

*Când te uiți pe un supliment și vezi ce conține, e clar că nu te gândești că poate fi contaminat. Te gândești că e făcut în niște condiții corecte și atunci tu, ca fizioterapeut, poți să recomanzi: <<Uite, am citit eticheta, e totul în regulă, hai să-l luăm!>>. Adică, se putea întâmpla oricui. Sau poate că au fost și alții care au fost contaminați, dar n-au fost testați în momentul respectiv.

*Eu nu știu nici dacă Mouratgolou ar fi pățit ceva în momentul ăla (n.r. – dacă ar fi venit și și-ar fi recunoscut vina / implicarea, la începutul scandalului de dopaj). Poate că doar era mai corect. Mai omenește să fie alături de Simona în acel moment.

*Pare ciudat (n.r. – cum Halep i-a îndepărtat pe toți românii din staff, Teo Cercel, Virginia Ruzici, după începerea colaborării cu Mouratoglou). Dar, în același timp, ar trebui să ne dăm seama cum funcționează o Academie de renume sau Mouratoglou, când intră să lucreze cu cineva. De pildă, și eu, dacă acum aș începe să lucrez cu un sportiv de performanță, aș avea câțiva oameni de foarte mare încredere cu care lucrez eu. Adică, am preparatorul meu fizic, care știu ce poate, ne înțelegem, îmi transmite informațiile. Dar, dacă aș lucra cu preparatorul X din Ucraina să zicem, preparatorul sportivului adică, poate că n-aș fi sigur de ce lucrează. Și atunci, inclusiv în această zonă poate exista o justificare pentru că Mouratoglou a vrut să-și pună oamenii lui. Cumva, e normal. Dar, da, acum când te uiți înapoi, după tot ce s-a întâmplat, pare un pic ciudat. Adică, oamenii ei (n.r. – stafful Simonei din România) care au dus-o la cel mai înalt nivel rând pe rând au fost eliminați din echipă.

*Dacă suspendarea nu va fi atât de mare, sunt convins că Halep poate reveni în tenis și își dorește acest lucru. Simona e o sportivă extrem de talentată, are o capacitate de efort foarte mare, e un talent, de aceea, a și ajuns pe locul 1 mondial. Adică, sunt lucruri care se vedeau de la 16 ani, că o să fie printre cele mai bune jucătoare din lume. Iarăși, pentru cine are ochi să vadă... Acum, nu știu dacă Simona va reveni pe locul 1 mondial. Dar, la ce calități are, în mod clar, și dacă își dorește, poate reveni în Top 20 mondial. Și, iarăși, pentru asta e nevoie ca suspendarea să nu fie extrem de lungă. Adică, dacă vorbim de 4 ani, e deja foarte complicat să te mai gândești că... Mai ales la vârsta ei, să stai 4 ani, să te antrenezi, să te întorci, e complicat atunci... Dar, dacă stă un an, maxim doi, poate să mai facă o încercare.

