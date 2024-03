Halep, postare emoționantă pe Instagram: cum a catalogat partida cu Badosa la Miami Open

Simona Halep a descris meciul de marţi cu Paula Badosa, revenirii sale în circuitul profesionist (WTA), după o pauză de mai bine de un an şi jumătate, drept ''o zi specială''.

''Ziua de azi o voi simţi mereu ca pe o victorie'', a scris Halep pe Instagram după meci, deşi a fost învinsă de jucătoarea spaniolă cu 1-6, 6-4, 6-3, în primul tur la Miami Open.

''M-am simţit bine pe teren. Am avut emoţii, dar au fost emoţii pozitive şi a fost plăcut să văd că publicul mă susţine. Mi-a oferit multă energie, iar nivelul tenisului meu a fost destul de bun, neaşteptat, chiar. Cred că am făcut o treabă bună, având în vedere nivelul la care a jucat Paula, aşa că sunt fericită pentru acest prim meci, al revenirii'', a declarat Halep al conferinţa de presă de după meci.

''Aş spune că este o zi specială. Luând în considerare prin ce am trecut, să joc atât de bine şi să mă simt atât de bine pe teren, simţindu-mă aşa de bine în afara terenului, cu multă lume fiind prietenoasă cu mine şi arătându-mi dragoste, aş spune că această zi va rămâne specială pentru mine. Am avut rezultate mari în trecut, dar aici este vorba despre ceva mai mult decât tenis, e ceva personal, şi mi-a plăcut să văd că oamenii mă apreciază, dincolo de tenis şi de ceea ce s-a întâmplat'', a subliniat fostul lider mondial.

Începutul a fost ezitant, dar Halep şi-a revenit repede şi a readus aminte de evoluţiile din vârful carierei în primul set: ''După ce am pierdut primele cinci puncte, am fost destul de nervoasă, am crezut că va fi greu, nu ştiam la ce să mă aştept, dar, uşor-uşor, am deprins ritmul, am luat primul ghem, apoi m-am relaxat şi mi-am zis că nu joc aşa de rău, va fi OK, trebuie doar să cred şi să rămân concentrată. Ştiam că va fi greu, dar a fost bine până la urmă''.

''A fost un meci greu, în faţa unei jucătoare foarte bune. Fizic am obosit la un moment dat, era normal, şi mental un pic, pentru că n-am mai jucat un meci oficial de aproape doi ani, dar per total eu cred că am făcut faţă foarte bine şi am jucat un tenis la un nivel ridicat. Nu mă aşteptam să joc atât de bine, dar a fost un lucru bun să mă aflu pe teren'', a mai comentat Halep despre meciul cu Badosa.

Simona Halep a recunoscut că nu este la cel mai bun nivel fizic al său, deşi a încercat să se menţină în formă: ''Chiar dacă te antrenezi din greu, nu e ca într-un meci oficial. M-am menţinut în formă prin antrenamente în sală, nu am jucat prea mult tenis în ultimele luni, deoarece am fost un pic obosită din punct de vedere mental, însă m-am aflat în sala de forţă aproape în fiecare zi, nu am kilograme în plus, deci a fost un lucru bun pentru mine, aşa că mă simt în formă. Bineînţeles, nu sunt la cel mai înalt nivel din punct de vedere fizic, dar nu sunt nici rău''.

Halep a recunoscut că dacă suspendarea de patru ani dictată de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) ar fi fost menţinută, ar fi însemnat finalul carierei sale.

''Am mai spus-o. Patru ani de suspendare înseamnă mult, nu mai sunt aşa de tânără, aşa că să revin după (o suspendare de) patru ani ar fi fost foarte dificil şi ar fi însemnat finalul carierei. Însă nu s-a întâmplat asta şi sunt fericită că mă aflu aici'', a precizat ea.

Fosta campioană de la Roland Garros (2018) şi Wimbledon (2019) a menţionat că nu are obiective sau planuri concrete pentru viitor: ''Nu ştiam la ce să mă aştept în privinţa deciziei (TAS) şi nu am planificat nimic. Am zis că o să aştept decizia, iar apoi voi face planuri. Am venit aici (la Miami), datorită impulsului dat de dragostea pentru tenis. A fost rapid, pentru că s-a întâmplat la doar câteva zile după anunţarea deciziei, dar mă bucur că am făcut-o. Am venit şi am simţit din nou dragostea pentru sport. E prea devreme pentru obiective şi planuri de viitor, voi merge acasă, voi avea nevoie de antrenamente, din greu, deoarece nivelul (din circuit) este foarte înalt în acest zile, iar apoi voi vedea''.

Halep a remarcat faptul că în circuitul feminin de tenis se pune tot mai mult accent pe latura fizică.

''Nu am urmărit prea mult tenis cât am fost în afara circuitului, dar am văzut câteva meciuri şi am avut un sentiment că tenisul a devenit foarte fizic, mai fizic decât acum doi ani şi am fost un pic îngrijorată de felul în care mă voi descurca, dar nu a fost aşa de rău. A fost doar primul meci. Vom vedea ce va fi în viitor. Tenisul este foarte fizic acum, iar multe fete joacă foarte bine'', a comentat Simona Halep.

Halep a recunoscut că s-a revăzut în urmă cu două zile cu Patrick Mouratoglou, antrenorul care i-a recomandat suplimentele din cauza cărora a fost testată pozitiv la controlul antidoping în urma unei contaminări: ''Ne-am salutat, i-am urat noroc cu Rune, ştiu că fac o echipă bună, dar între noi s-a terminat, nu mai lucrez cu el. Salut toată lumea, nu simt nicio ură''.

Întrebată ce sfaturi ar avea pentru tinerii jucători care se tem să nu păţească ce i s-a întâmplat ei, Halep a spus: ''Întotdeauna am susţinut un sport curat, întotdeauna am fost vocală pentru acest lucru şi sunt în continuare. Jucătorii trebuie să fie atenţi cu tot ce mănâncă şi beau. Se poate întâmpla pe neaşteptate şi e un stres pentru toată lumea, dar trebuie să credem că ce mi s-a întâmplat mie nu i se va întâmpla şi altcuiva, pentru că a fost o perioadă teribilă pentru mine şi foarte stresantă. Sfatul meu este să verifice tot timpul ce iau şi să fie conştienţi de toate. E greu să dau sfaturi, pentru că nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu''.

''Părinţii mi-au spus că binele învinge întotdeauna şi am crezut total în acest lucru, din prima până în ultima zi, că adevărul va ieşi la iveală şi că se va lua decizia corectă. Ştiam că sunt curată, că nu am făcut nimic greşit şi am crezut mereu că e imposibil să stai patru ani pentru ceva ce nu există. Cel mai rău m-am simţit când am primit suspendarea de patru ani'', a reiterat Halep.