„Halep? E o înscenare ce i se întâmplă“: Interviu exploziv despre cazul de dopaj în care e implicată Simona

Simona Halep (31 de ani) stă de peste opt luni în afara tenisului, după ce a picat un test antidoping, la US Open 2022. În ciuda acestei situații, recent, Ashleigh Barty a susținut-o pe prietenta ei, după cum Adevărul a scris aici. Iar acum, ucraineanca Daria Snigur, ultima adversară întâlnită de Halep în circuitul WTA, a oferit un interviu-bombă pentru Eurosport România.

Snigur (21 de ani), aflată pe locul 169 în lume, a învins-o pe Halep, în turul I de la US Open 2022. Acum, ea a afirmat că, în opinia sa, în cazul Simonei de dopaj vorbim despre o înscenare, care a scos-o pe constănțeanca din tenis!

Ce a declarat Daria Snigur?

*Cred că a fost o înscenare (n.r. – cazul de dopaj în care e implicată Halep), în opinia mea, pentru că juca atât de bine înaintea acestei probleme! Ea nu are nevoie de doping. Este imposibil pentru Simona!

*A fost o victorie neașteptată pentru că Simona este o mare jucătoare de tenis. Nu mi-am putut imagina că pot juca așa cum am făcut-o. Este cel mai bun meci al carierei mele!

*Am fost foarte emoționată pentru că a fost primul meci pe terenul central, Louis Armstrong împotriva Simonei Halep. Am avut multe emoții. Foarte mulți oameni au urmărit acel meci al nostru... Am plâns pentru că a fost o victorie foarte importantă! Mai ales în aceste vremuri, în care războiul continuă în țara mea. A fost ceva imposibil de realizat, nu-mi venea să cred că am câștigat.

*Voi fi foarte fericită când Simona va reveni. Voi fi foarte fericită pentru că este o persoană minunată, în opinia mea și o jucătoare foarte mare. Vom vedea. Cred că totul va fi bine.