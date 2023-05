Halep, coșmar fără sfârșit: Perspective teribile pentru Simona, în lumina ultimelor evenimente

266. Pare ireal, dar această cifră arată, în acest moment, numărul zilelor care au trecut de la ultimul meci jucat de Simona Halep (30 de ani), în circuitul feminin!

Practic, de pe 29 august 2022, când a pierdut în turul I de la US Open, românca a dispărut din tenis. Iar dacă cineva a avut un șoc, în octombrie 2022, când s-a aflat, în premieră, că „Simo“ a picat un test antidoping la New York, între timp, această poveste a devenit și mai ciudată. Pentru că lui Halep nu i s-a dat nici măcar șansa de a-și susține nevinovăția! Iar după audierile amânate pe bandă, vineri seară, aproape de miezul nopții, acest caz demn de Dosarele X a devenit și mai complex. Fiindcă Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) a aruncat „bomba“: „ITIA confirmă că jucătoarea română de tenis, Simona Halep, a fost acuzată de o altă încălcare separată a Programului Antidoping, în legătură cu nereguli în paşaportul său biologic de sportiv“.

Ce înseamnă, pe scurt, „traducerea“ acestui anunț? A explicat BBC: Programul pentru pașapoartele biologice ale sportivilor colectează și compară analizele periodice ale sângelui pentru a identifica diferențe, care pot trezi suspiciuni de dopaj. Lansat, în 2009, de Agenția Mondială Antidoping (WADA), pașaportul biologic a apărut în tenis din 2014. El monitorizează parametri fizici, în cazul sportivilor de performanță. Când apar modificări bruște, suspecte, ele pot indica folosirea substanțelor interzise.

„Simo“ vorbește de „hărțuire“

Deja cu nervii întinși la maxim, dovadă și interviul exploziv pe care l-a acordat, luna trecută, atacând amânările repetate ale audierilor sale, Halep, pur și simplu, a dat de pământ cu ultimul anunț făcut de ITIA despre pașaportul ei biologic.

„Din 7 octombrie, de când am fost acuzată de ITIA de dopaj, am trăit cel mai mare coșmar din viața mea. Nu numai că numele meu a fost murdărit, în cel mai rău mod posibil, dar mă confrunt cu o determinare constantă din partea ITIA, dintr-un motiv pe care nu-l pot înțelege, de a-mi dovedi vinovăția, în timp ce eu nici măcar n-am luat în calcul VREODATĂ să apelez la vreo substanță interzisă. Am încercat de două ori să fiu judecată de un tribunal independent, dar ITIA a găsit, în mod constant, motive pentru a amâna asta. Acum, când am stabilit, clar, că am fost victima unei contaminări, (n.r. - cei de la ITIA) au venit cu o așa-zisă evoluție anormală a sângelui meu. Mă simt neajutorată în fața unei astfel de hărțuiri și simt că vor să mă găsească vinovată de ceva ce n-am făcut niciodată“, a fost un fragment din comunicatul lui Halep, publicat la foarte scurt timp după anunțul ITIA.

Mouratoglou vine cu o informație-bombă

Văzând această turnură neașteptată luată în cazul elevei sale, Patrick Mouratoglou (52 de ani) a rupt, în sfârșit, tăcerea sa misterioasă, de când „Simo“ e anchetată pentru dopaj.

Antrenorul francez a publicat un comunicat pe Twitter în care, pe lângă faptul că a susținut că Halep e nevinovată, a furnizat și o informație-bombă, care aruncă acest caz în aer. „Ultima acuzaţie care i-a fost trimisă (n.r. – Simonei Halep), care e legată de primul caz, e o pură interpretare a paşaportului ei biologic. Cu alte cuvinte, ITIA n-a găsit nicio substanţă ilegală în sângele ei, dar afirmă că parametri sunt <<suspecți>>. Experți de talie mondială, care au verificat aceşti parametri, au stabilit că afirmaţia respectivă e total greşită şi reprezintă o interpretare părtinitoare a datelor, iar analizele sângelui Simonei sunt normale“, a scris Mouratoglou.

De remarcat că ce a spus antrenorul francez e confirmat și de un fragment din ultimul comunicat al lui Halep: „Trei experți renumiți la nivel mondial, care mi-au studiat analizele, au concluzionat, în mod clar, că testul meu de sânge are valori normale“.

2023, ca și compromis...

Problema cea mai mare a Simonei, în lumina ultimelor evenimente, e legată de faptul că, foarte probabil, audierea ei, programată pentru finalul lunii mai, se va amâna din nou! Pentru că ITIA va semnala apariția unui element nou, în acest caz, cel legat de pașaportul biologic al jucătoarei. Și va cere timp suplimentar pentru a aduna date / probe.

Dacă acest scenariu de coșmar se va adeveri – și sunt șanse foarte mari să se întâmple așa! – atunci, anul 2023 e ca și încheiat pentru Halep. Ultimul mare turneu al sezonului va fi US Open (28 august – 10 septembrie). Și doar un miracol ar rezolva cazul tot mai complex al Simonei până atunci.

...și 2024 va fi teribil

Așadar, în acest moment, semnalele duc spre o revenire a Simonei Halep, în tenis, în 2024! Dar și acest scenariu e unul teribil pentru fosta ocupantă a locului 1 mondial. Din motive concrete.

În primul rând, începând de astăzi, Halep va ocupa locul 34 în lume. N-a mai fost atât de jos, de un deceniu! Și căderea ei liberă va continua. În curând, pierzând, treptat, cele 1.290 de puncte pe care le mai are, „Simo“ va ieși, mai întâi, din Top 100, după care va dispărea chiar din clasamentul WTA!

În momentul revenirii, românca va trebui să joace în tururile preliminare ale tuturor turneelor. Și dacă ar „dribla“ acest inconvenient, primind wild-card-uri din partea organizatorilor, problema ei de bază tot nu se rezovlă. Fiindcă, fără clasament, va da de cele mai grele adversare posibile, cele care sunt în urna capilor de serie, încă din primele tururi. Iar când punem lângă această situație faptul că Halep va fi, oricum, ieșită din formă sportivă, după o absență mare, urmând să înfrunte niște adversare mai tinere, în turație maximă, înțelegem de ce viitorul Simonei în tenis arată rău!