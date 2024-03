Surpriză la Miami Open. Emma Răducanu s-a retras din turneu cu câteva ore înainte de startul jocului

Emma Răducanu, care a câștigat US Open 2021, s-a retras de la Miami Open, anunțând că renunță la turneu chiar înaintea primului său meci.

În urma tragerii la sorți de la Miami, britanica de origine română urma să joace în primul tur cu chinezoaica Xiyu Wang. Partida era programată astăzi și ar fi trebuit să reprezinte o întâlnire în premieră pentru cele două sportive. Cu doar câteva ore înainte de startul jocului, duelul a fost anulat, iar locul Emmei va fi luat de o jucătoare care a pierdut în ultimul tur al calificărilor.

La fel ca Simona Halep, Emma Răducanu a primit un wild-card pentru a putea participa la Miami Open, deoarece poziția actuală din clasament (locul 288 WTA) nu îi permitea să intre direct la un turneu din categoria WTA 1000. Motivul retragerii este cauzat de o accidentare la spate, după cum anunță Sportskeeda.com.

A jucat doar 10 partide anul trecut

Emma Răducanu a avut parte de un an 2023 de coșmar din punct de vedere sportiv, în care a reușit să joace doar 10 partide oficiale. A fost măcinată de accidentări și a suferit inclusiv două intervenții chirurgicale, una la încheietura mâinii și alta la gleznă. Ea are un singur titlu major câștigat, US Open 2021, și cel mai sus în clasamentul WTA a ajuns pe locul 10 (11 iulie 2022).

După retragerea britanicei va urma cea a numărului 2 mondial Aryna Sabalenka, al cărui partener de viață a decedat în această noapte, chiar la Miami. Și ea va fi înlocuită de o ”lucky loser”, cel mai probabil de Tamara Korpatsch. Aceasta ar urma să fie adversara Simonei Halep în caz că românca trece de Paula Badosa în primul tur, diseară, după ora 22.00.