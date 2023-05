Hagi, explicație pentru incidentul de la Craiova: De ce s-a răstit la un camerman

Gheorghe Hagi (58 de ani) e de o viață în fotbal, cu performanțe uriașe, atât ca jucător, cât și ca manager, însă și el simte, din ce în ce mai tare, presiunea acestui final incendiar de play-off. Adevărul a explicat aici motivele pentru care fostul mare internațional e un car de nervi, în ultimele zile.

Ultima dovadă, în acest sens, a fost și un episod care l-a avut pe Hagi în prim-plan, după remiza de sâmbătă, cu CS U Craiova (1-1). Elberat de tensiunea unei partide, în care echipa sa a rezistat eroic în zece oameni, managerul Farului s-a răzbunat pe un... cameraman! S-a spus că Hagi l-ar fi înjurat pe acesta, însă informația a fost negată vehement de șeful „marinarilor“ într-o intervenție la Digi Sport.

Ce a spus Gheorghe Hagi?

*În primul rând, nu am adresat niciun cuvânt… vorbim doar despre ce auzim??? Eu am reclamat un lucru. Spuneți la televizor o opinie, fără să fiți informați! Acolo a intrat cineva care nu avea acceptul să intre în acea zonă, de două ori!

*Le-am atras atenția celor care erau în spate, plus ofițerului meu de presă, care are obligația să aibă grijă, să ne protejeze. Nu să vină lângă mine, să mă filmeze când sunt agitat, mă uit la meci. Când muncești, există tensiune!

*Doar am spus niște lucruri. Operatorul TV nu avea dreptul să fie acolo. Există televiziuni care filmează, dar nu știu cine era acolo. Nu poate să vină lângă mine, lângă bancă, să mă filmeze.

*Da, am zis că mă spionează! Dacă simt, de ce să nu spun? Așa am simțit, dacă stă lângă mine. E greu când e tensiunea meciului. Iar eu am personalitate și spun, când mă deranjează anumite lucruri.

Play-off, etapa a VIII-a

Vineri: Rapid – Sepsi 0-0

Sâmbătă: CS U Craiova – Farul 1-1

Duminică: FCSB – CFR Cluj 1-0

Clasament

1. Farul Constanța 47 de puncte

2. FCSB 46p*

3. CFR Cluj 39p*

4. CSU Craiova 37p

5. Rapid 35p

6. Sepsi 26p

*Cu rotunjirea punctelor în sus.