Prima victimă a lui Gigi Becali, după înfrângerea cu Lyon, din optimile Europa League

FCSB a pierdut cu 3-1 manșa tur a optimilor din Europa League și are șanse minime să întoarcă rezultatul, mai ales că patronul Gigi Becali a anunțat că echipa se va concentra pe campionat.

Mai mulți jucători ai campioanei au intrat în colimatorul finanțatorului roș-albaștrilor, dar Dumitru Musi a ieșit cel mai șifonat. Extremă stânga a intrat pe teren în minutul 77 al meciului cu Lyon, la 1-1, dar cu el în teren francezii au marcat de două ori pe final.

„Băluță e jumătate iertat. Bine, ai dat gol, dar mai fă ceva. Îi ziceam și lui MM: L-am băgat pe Musi. Ai 21 de ani, toate mingile să le pierzi? Gheorghiță nu pierde mingea. E individualist, dar nu o pierde. Sau o pierde în careu. Dar să le pierzi pe toate? Ce fel de fotbalist ești tu? Dar se va face selecție.

Vrea s-și întărească echipa cu trei jucători

Am un plan, vor fi cel puțin 3 jucători de valoare care vor veni. Ne trebuie un fundaș central, un atacant și un mijlocaș de bandă, extremă. Nu știu niciunul din campionat, abia acum m-am gândit că trebuie să luăm. Revin oricum Olaru, Bîrligea, Lixandru și Tavi, care vor fi titulari la anul”, a declarat Gigi Becali, pentru gsp.ro.

Însă patronul FCSB a mai avut în trecut o mulțime de astfel de amenințări la adresa propriilor jucători, unele finalizate, altele nu. Fostul portar Ciprian Tătărușanu chiar le-a transmis fotbaliștilor să nu se sperie de criticile lui Gigi Becali. „El vorbește la cald. Una dintre calitățile lui e că nu e o persoană ranchiunoasă. Azi te critică, iar mâine te îmbrățișează și te tratează ca pe fiul lui.

Mi s-a întâmplat și mie. Am fost criticat, mi-a spus că nu o să mai joc niciodată pentru Steaua, iar săptămâna viitoare am intrat și totul s-a liniștit. După meciul cu Twente, când am făcut o greșeală, mi-a zis că nu voi mai juca. Dar, bineînțeles, după am mai prins vreo 100 de meciuri la Steaua”, a declarat Ciprian Tătărușanu, la GSP Live Special.