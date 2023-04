Răzvan Onea, prima justificare după ce l-a dat peste cap pe Florinel Coman în derby-ul Rapid - FCSB VIDEO

Răzvan Onea (24 de ani) a reacționat după ce a făcut un fault grosolan în primele minute ale derby-ului Rapid – FCSB, câștigat de giuleștenii cu 1-0.

Acuzat de Florinel Coman și de mai mulți oameni de fotbal după un fault extrem de dur, fundașul a explicat faza și tactica giuleștenilor. „Am pus piciorul tare în dueluri. Știam că trebuie să-i luăm tare ca să-i incomodăm. Mă bucur că ne-a reușit.

La faza cu Florinel Coman nu m-am dus agresiv, ca să-l lovesc. Am tras picioarele, nu m-am dus cu talpa în față. Am venit în viteză și el s-a dat peste cap”, a spus nonșalant Răzvan Onea, care a completat: ”E o victorie foarte importantă. E o victorie la limită și e mult mai frumoasă. Am muncit foarte mult mult și sunt 3 puncte bine venite. Le mulțumim fanilor că au fost alături de noi. Au fost senzaționali. Au contat atitudinea și sprijinul suporterilor. Nu am văzut o asemenea atmosferă pe alte stadioane.

Acum vom lua fiecare meci în parte. Vom încerca să câștigăm și cu CFR Cluj. Cred că putem obține toate punctele până la final”, a spus Răzvan Onea pentru site-ul clubului rapidist.

Nici antrenorul celor de la Rapid, Adrian Mutu, nu a văzut o problemă în intrarea elevului său, care l-a aruncat în aer pe Florinel Coman: ”Intrarea lui Onea? A fost cu genunchiul, nu cu talpa! Prea ne văităm la orice, e fotbal! La fiecare meci cer o agresivitate pozitivă. Probabil că jucătorii mei au simțit derby-ul”. Pentru ca apoi Mutu să se contrazică singur: ”A fost o intrare mai periculoasă, dar e bine că Florinel Coman n-a pățit nimic”.