George Foreman, o legendă a boxului, a murit la 76 de ani. Povestea celui care a devenit cel mai în vârstă campion mondial la categoria grea

Celebrul boxer și antreprenor George Foreman a murit la vârsta de 76 de ani, a anunțat familia sa. Cunoscut în ring sub numele de „Big George” în ring, americanul a devenit, în 1994, cel mai în vârstă campion al lumii la box, la categoria grea.

„Cu profundă tristețe, anunțăm trecerea în neființă a iubitului nostru George Edward Foreman Sr., care a plecat în pace pe 21 martie 2025, înconjurat de cei dragi”, se arată într-o postare, făcută pe Instagram, de familia sa.

„Un umanitar, un olimpic și de două ori campion mondial la categoria grea. A fost profund respectat - o forță a binelui, un om disciplinat, convins și un protector al moștenirii sale, luptând neobosit pentru a-și păstra bunul nume - pentru familia sa”, se arată în declarația familiei.

Și-a construit una dintre cele mai remarcabile şi durabile cariere în acest sport, câştigând aurul olimpic în 1968 şi revendicând de două ori titlul mondial la categoria grea. Prima dată a triumfat în 1973, la Kingston, în Jamaica, unde l-a învins pe Joe Fraizer, producându-i prima înfrângere din carieră, după 29 de meciuri câștigate. Acesta a pierdut primul său titlu în fața lui Muhammad Ali în faimosul lor „Rumble in the Jungle” din 1974.

Două decenii mai târziu, George Foreman a câștigat, în 1994, în fața lui Michael Moorer pentru a deveni cel mai în vârstă campion al lumii la box, la categoria grea, la 45 de ani și 299 de zile.

Un boxer intimidant cu lovituri fulgerătoare.

George Foreman s-a născut în Marshall, Texas, pe 10 ianuarie 1949, dar familia s-a mutat ulterior în Houston, unde el și cei șase frați ai săi au fost crescuți de o mamă singură. Crescut în sărăcie în sudul american segregat, Foreman a abandonat școala generală și și-a folosit statura și pumnii în jafuri de stradă, transmite Reuters.

„Călătoria lui George de pe străzile din Fifth Ward până la box și succesul în afaceri a fost o sursă de inspirație”, a declarat primarul orașului Houston, John Whitmire, care a mai adăugat: „El nu a uitat niciodată de unde a venit … Houston va fi pentru totdeauna mândru să îl numească pe George Foreman unul dintre ai noștri”.

Programul Job Corps, parte a reformelor „Marii Societăți” a președintelui Lyndon B. Johnson, „m-a salvat din canalizare”, a spus Foreman mai târziu. Prin intermediul programului, Foreman, în vârstă de 16 ani, s-a mutat din Texas și a fost încurajat să își canalizeze furia în creștere în box.

La vârsta de 19 ani și la a 25-a sa luptă de amator, Foreman a câștigat medalia de aur la categoria grea la Jocurile Olimpice din 1968 din Mexico City. După ce a devenit profesionist, a câștigat 37 de meciuri consecutive în drumul său spre confruntarea cu campionul în exercițiu Joe Frazier în Kingston, Jamaica, câștigând prin KO tehnic în runda a doua.

Foreman și-a mai apărat centura de două ori înainte de a-l întâlni pe Ali în Kinshasa, Zair, în prezent Republica Democrată Congo, într-unul dintre cele mai celebre meciuri de box din istorie. Ali fusese deposedat de titlu cu șapte ani înainte pentru că refuzase să fie mobilizat pentru Războiul din Vietnam și a intrat în meci ca un mare outsider în fața campionului mai solid și mai tânăr. Dar, timp de șapte runde, Ali a stat în corzi și s-a apărat de loviturile puternice ale lui Foreman, obosindu-l înainte de a-l face knock-out în runda a opta.

„Am fost un luptător puternic la categoria grea. Eram o mașină de lovit și a fost prima dată când am dat tot ce am avut și nimic nu a funcționat”, a declarat Foreman pentru Reuters în 2007.

Pierderea l-a devastat pe Foreman. Și-a luat un an liber înainte de a reveni în ring și apoi, după o a doua înfrângere profesională, s-a retras în 1977 pentru a deveni pastor în Biserica Domnului Isus Hristos.

Revenirea senzațională în box

Un deceniu mai târziu și cu o greutate considerabil mai mare, de 143 kg, Foreman a organizat o senzațională revenire în ring pentru a strânge bani pentru un centru de tineret pe care îl fondase în Texas.

A continuat să câștige 24 de meciuri consecutive, slăbind treptat pe parcurs, înainte de a pierde la puncte în fața lui Evander Holyfield în 12 runde în 1991. Trei ani mai târziu, l-a doborât pe neînvinsul stângaci Moorer, devenind cel mai în vârstă campion la categoria grea, la vârsta de 45 de ani.

Ultimul meci al lui Foreman a fost în 1997, încheindu-și cariera cu un palmares profesional de 76 de victorii și cinci înfrângeri.

Foreman a fost căsătorit de patru ori între anii ’70 și ’80. În 1985, el s-a căsătorit pentru a cincea oară cu Mary Joan Martelly, cu care a rămas pentru tot restul vieții sale. A avut cinci fii, toți pe nume George, cinci fiice biologice și două fiice adoptate.

De-a lungul anilor 1990 și după pensionare, a fost un prezentator entuziast pentru diverse produse comerciale, mai ales pentru un grătar electric al producătorului de electrocasnice Salton Inc. În 1999, compania i-a plătit lui Foreman și partenerilor săi 137,5 milioane de dolari pentru a-i pune numele pe grătar și pe alte produse.

Revenirea lui Foreman și averea pe care a făcut-o vânzând grătare electrice l-au transformat într-un simbol al autodepășirii și al succesului.