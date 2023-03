Gala FIFA a fost marcată de mari controverse: Ce n-a văzut Parisul, la TV

Mondialul din Qatar, încheiat cu finala spectaculoasă de pe 18 decembrie, Franța – Argentina (2-2, 3-3 după prelungiri, 2-4 după loviturile de departajare) a amânat Gala FIFA pentru 27 februarie 2023.

O dată neobișnuită pentru niște premii acordate pe baza performanțelor din 2022 în care, în mod clar, rezultatele din Qatar au cântărit cel mai greu. Dovadă și faptul că principalele categorii, la masculin, au avut câștigători argentinieni, toți campioni ai lumii. Gala de la Paris a avut și destule amănunte picante și nu toate s-au văzut la televizor. „Adevărul“ vi le prezintă, în rândurile de mai jos:

*Pentru prima dată din 2007 încoace, Cristiano Ronaldo (37 de ani) a lipsit din Echipa Ideală. De altfel, portughezul, legitimat acum la Al-Nassr Riad (Arabia Saudită), nici nu s-a dus la Paris. Iar singura imagine cu el din cadrul ceremoniei a fost una în care stătea pe banca de rezerve, la un meci al Portugaliei, la CM 2022!

*Selecționerul Croației, Zlatko Dalic (56 de ani), a refuzat să voteze în ancheta FIFA, în semn de protest. „Sunt dezamăgit de atitudinea FIFA faţă de echipa croată. Consideră că, pe baza a tot ceea ce am realizat, merităm mai mult respect decât am primit din partea organului de conducere al fotbalului mondial. Suntem singura echipă care a fost primele patru în ciclul dintre Cupa Mondială (n.r. - 2018, unde Croaţia a disputat finala) şi actuala Ligă a Naţiunilor. În 2022, am învins Franţa la Paris, Danemarca la Copenhaga şi am eliminat Brazilia şi Belgia de la Cupa Mondială. În cele 23 de meciuri pe care le-am jucat de la Euro 2020 încoace, am pierdut doar de două ori. După toate acestea, te uiţi la lista cu cei 14 jucători de la The Best pentru cel mai bun fotbalist. În afară de Luka Modric, unde sunt ceilalţi jucători croaţi?“, și-a explicat Dalic decizia de a boicota ancheta FIFA.

*Iranianul Ali Daei, care risca să rateze gala de la Paris, având interdicția de a părăsi țara din motive politice, a fost lăsat, în cele din urmă, să meargă în Franța, alături de soția sa. Și a fost pe scenă, acordând trofeul Fair Play. Acesta a fost câștigat de fundașul georgian, Luka Lochoshvil (24 de ani), care a salvat viața unui om pe terenul de fotbal. Pe când juca pentru Wolfsberger, Lochoshvil a intervenit prompt, în momentul în care apărătorul celor de la Austria Vienna, Georg Teigl, și-a înghițit limba. Datorită manevrelor de prim ajutor acordate de Lochoshvil, Teigl, care își pierduse cunoștința, și-a revenit și a fost tratat de medici, la un spital local.

*Răzvan Burleanu s-a aflat la Paris, iar din partea României au votat selecționerul Edward Iordănescu și căpitanul Vlad Chiricheș. Primul l-a ales pe Carlo Ancelotti (Real Madrid) drept „Antrenorul Anului“, iar pe Lionel Messi l-a pus pe locul 1 în topul jucătorilor. Chiricheș a optat pentru variantele Ancelotti și Mbappe, în cele două anchete.

Principalele premii acordate

*Jucătorul Anului: Lionel Messi (Argentina / PSG)

*Antrenorul Anului: Lionel Scaloni (Selecționer Argentina)

*Portarul Anului: Emiliano Martinez (Argentina / Aston Villa)

*Echipa Ideală: Thibaut Courtois (Real Madrid / Belgia) - Joao Cancelo (Man. City / Bayern Munchen / Portugalia), Achraf Hakimi (PSG / Maroc), Virgil van Dijk (Liverpool / Olanda) - Casemiro (Real Madrid / Man. United / Brazilia), Kevin de Bruyne (Man. City / Belgia), Luka Modric (Real Madrid / Croaţia) - Karim Benzema (Real Madrid / Franţa), Erling Haaland (Dortmund / Man. City / Norvegia), Kylian Mbappe (PSG / Franţa), Lionel Messi (PSG / Argentina).