Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a primit un ceas de lux evaluat la 1.3 milioane de dolari

Cristiano Ronaldo și-a îmbogățit colecția personală cu un ceas de lux în valoare de 1,3 milioane de dolari, cadou din partea unui partener de afaceri.

Colecția, inspirată de stilul lui Cristiano Ronaldo, oferă o gamă variată de modele, cu prețuri care pot ajunge până la 160.000 de dolari.

Parteneriatul de 20 de ani dintre Cristiano Ronaldo și Jacob Arabo fondatorul Jacob & Co, a dus la crearea unor modele de ceasuri iconice, precum Flight of CR7 și Heart of CR7. Ambele modele încorporează elemente distinctive din cariera fotbalistului, cum ar fi numărul său emblematic și semnătura personală.

„Întotdeauna am visat să am propria mea colecţie de ceasuri. Flight of CR7 şi the Heart of CR7 se inspiră din unele dintre cele mai emblematice momente ale mele de pe teren. Sper să vă placă la fel de mult ca şi mie,” a mărturisit fotbalistul despre colaborarea cu brandul, citat de Goal.

Disponibilă într-o ediție limitată de doar 999 de bucăți, colecția CR7 a devenit rapid un obiect de dorință pentru pasionații de ceasuri și fanii fotbalului. Cu prețuri care ating vârfuri de 160.000 de dolari, iar modelul personalizat al lui Ronaldo evaluat la 1,3 milioane, această colecție este un adevărat simbol al luxului și exclusivității.