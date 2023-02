Fotbalist turc, găsit mort după cutremurul de luni: A fost elevul lui Șumudică, în trecut

În Turcia crește bilanțul morților, pe măsură ce trec orele, după cutremurul care a zguduit sudul țării. După ce președintele Recep Tayyip Erdoğan (68 de ani) a declarat șapte zile de doliu național, iar toate întrecerile sportive au fost suspendate, acum a venit și o știre cu adevărat groaznică.

Dispărut după această tragedie, Ahmet Eyüp Türkaslan (28 de ani), al treilea portar al formației Yeni Malatyaspor, ultima clasată din liga a doua turcă, a fost găsit mort sub dărămături. Acesta a lucrat, în trecut, cu Marius Șumudică (51 de ani), pe când Malatyaspor a fost antrenată de tehnicianul român, în prima ligă, în sezonul 2021-2022. Șumudică parcă a simțit această tragedie, când a vorbit, luni seară, pentru Antena Sport despre cutremurul din „Țara Semilunei“.

„Sunt devastat de tot ceea ce s-a întâmplat în Turcia. Sunt două dintre echipele unde am lucrat în orașele respective, atât Malatya, cât și Gaziantep. Am prieteni, am rămas în relații bune cu oamenii de acolo. Am fost foarte îngrijorat de dimineață, când am văzut, aveam foarte multe apeluri, foarte multe mesaje. Am încercat să iau legătura, din păcate, din câte știu, al treilea portar pe care l-am avut la Malatya, până acum o oră sau două nu fusese scos de sub dărâmături. E o tragedie imensă, astea sunt mari catastrofe cu care te poți întâlni în viață“, a spus Șumudică.