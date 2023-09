Fotbal: Valentin Mihăilă - „Aceste 3 puncte vor conta mult în economia grupei”

Fotbalistul echipei naţionale a României, Valentin Mihăilă, a declarat, marţi, după victoria cu 2-0 în partida cu Kosovo, din preliminariile EURO 2024, că aceste 3 puncte vor conta mult în economia grupei.

"Au fost acele momente de la începutul meciului care nu mi-au plăcut (n.r. - incidentele provocate de suporteri), dar e bine că nu ne-am ieşit din ritm. Am intrat apoi la fel de motivaţi şi în final am adus cele trei puncte foarte importante. Eu de fiecare dată când intru încerc să îmi fac meseria. Mă bucur că am reuşit să marchez şi să închid jocul. Aceste trei puncte sunt foarte importante şi vor conta mult în economia grupei. În plus, după părerea mea, cei de la Kosovo nu mai au şanse, au rămas 3 echipe acum", a spus jucătorul formaţiei italiene Parma la postul Digisport.

Mihăilă susţine că în acest moment echipa naţională a României depinde numai de ea ca să se califice la Campionatul European de anul viitor. "Am auzit că Israel a câştigat în prelungiri, dar noi nu trebuie să ne gândim la alte echipe. Până la urmă suntem pe locul 2 şi depindem numai de noi ca să ne calificăm la EURO. Acum urmează o dublă în care trebuie să luăm şase puncte. Dar mai este de jucat, nu vreau să dau procente, dar depinde doar de noi", a precizat autorul celui de-al doilea gol.

Naţionala de fotbal a României a învins selecţionata Kosovo, cu scorul de 2-0 (0-0), marţi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa I a preliminariilor EURO 2024. Partida a fost întreruptă de arbitru în minutul 18 pentru mesaje cu tentă politică, precum bannerul ''Basarabia e Romania, Kosovo e Serbia'' afişat de un grup de suporteri români.

UEFA a anunţat pe site-ul său că meciul a fost ''suspendat din cauza comportamentului discriminatoriu al suporterilor'', iar arbitrul a reluat jocul după o pauză de aproximativ 50 de minute.

În celelalte meciuri din grupă, Elveţia a dispus cu 3-0 de Andorra, iar Israelul a învins Belarus cu 1-0.

România este neînvinsă în această campanie, cu trei victorii şi trei egaluri, având 12 puncte, după Elveţia, 14 puncte, dar înaintea celorlalte echipe, Israel, 11 puncte, Belarus, 4 puncte, Kosovo, 4 puncte, Andorra, 2 puncte. Luna viitoare, România va juca în deplasare cu Belarus (12 octombrie) şi acasă cu Andorra (15 octombrie).