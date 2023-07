Finala EURO 2023 U21. Spania a mulțumit României și a plecat să răpună Anglia

Campionatul European de tineret organizat de România și Georgia se încheie astăzi, cu finala dintre cele mai în formă echipe ale continentului: Spania și Anglia (ora 19.00, Batumi, în direct la TVR 1).

După un debut perfect la Euro 2023 U21, în care le-au încurcat picioarele ”tricolorilor”, Spania nu a mai impresionat în faza grupelor. A bifat primul loc cu o victorie chinuită contra Croației și un egal smuls în ultimul minut, cu Ucraina. A urmat un succes conturat în prelungirile meciului cu Elveția, după care La Rojita și-a regăsit din nou plăcerea de a juca: 5-1 în semifinale cu Ucraina și Spania își confirma statutul de mare favorită, calificându-se în marea finală.

Spania a jucat toate meciurile la București, astfel că jucătorii iberici și-au luat la revedere de la România arătându-și recunoștința pentru faptul că Euro 2023 a fost organizat bine de țara noastră.

Anglia, fără gol primit la acest turneu final!

”Mă bucur foarte mult că am ajuns în finala Campionatului European U21. A fost bine că n-am călătorit și că am jucat doar la București. Din acest motiv am și câștigat grupa. Acum, nu avem ce face, va trebui să călătorim, jucăm finala în Georgia și, cum am zis, suntem fericiți că am ajuns în această fază a competiției.

Condițiile au fost foarte bune aici la București. De asemenea, atât pe Ghencea, cât și pe Giulești, suprafața de joc a fost foarte bună. Toți oamenii de aici, cei de la UEFA, s-au organizat foarte bine”, a spus pentru Prosport Rodri, extrema dreaptă a spaniolilor, fotbalist legitimat la Betis Sevilla.

Adversara Spaniei din finala Euro 2023 U21 va fi Anglia. Britanicii au început perfect turneul final și l-au continuat la fel de bine, fiind singurii care au nu au primit gol în cadrul Europeanului. 2-0 în grupe cu Cehia, Israel și Germania, 1-0 în ”sferturi” cu Portugalia și 3-0 în semifinale cu surpriza Israel fac din Anglia singura formație care poate opri supremația Spaniei la nivel de tineret, câștigătoare a CE U21 în 1986, 1998, 2011, 2013 și 2019.