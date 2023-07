EURO 2023 U21. Ucraina acuză condițiile din România: „Ne-au ținut 5 ore închiși într-un hangar”

Ucraina a făcut un turneu final Euro 2023 U21 excelent, însă a fost spulberată de Spania în semifinale: 1-5. Ruslan Rotan, antrenorul ”galbenilor” a dat vina pentru înfrângerea echipei sale pe condițiile din România.

Ucrainenii au bătut Franța (3-1), în „sferturi”, la Cluj, după care delegația țării vecine a plecat spre București, pentru meciul cu Spania. Rotan a povestit pentru site-ul tribuna.com că elevii săi au avut parte de o călătorie de coșmar.

„E necesar, probabil, să felicit Spania pentru acest succes. Cât despre noi, cred că băieții nu au avut o banală recuperare. Nu caut scuze, dar modul în în care ne-am întors aici... Nici nu știu cum am ajuns la București. Am făcut o jumătate de zi pe drum. Ne-au ținut cinci ore închiși într-un hangar la aeroport, am stat pe aeroport în loc să ne refacem, am ajuns la 1 dimineața la hotel. Aceste întârzieri de zbor sunt inexplicabile. E un mister ce se întâmplă la un asemenea turneu”, a protestat selecționerul.

Recupererea deficitară a afectat rezultatul

Acesta a continuat: „Ați văzut că băieții au vrut, se observa în ochii lor, dar picioarele nu alergau. Recuperarea e cheie, iar lipsa ei a afectat rezultatul. Din cauza asta, n-am putut să ținem ritmul cu adversarii noștri mai proaspeți”.

Rotan a încheiat spunând că „trebuie să acceptăm înfrângerea. Am atins semifinalele. Când am format echipa, în urmă cu doi ani, nimeni nu și-ar fi imaginat că vom juca în semifinale”.

Finala Euro 2023 U21 se va disputa sâmbătă, de la ora 19.00 (TVR 1), între selecționatele de tineret ale Spaniei și Angliei, la Batumi (Georgia).