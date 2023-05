FCSB, reacție amară după pierderea titlului. Darius Olaru: „Noi ne-am retras de la 0-0”

Chiar dacă a condus cu 2-0 pe terenul Farului, FCSB nu a știut să gestioneze avantajul și le-a dat șansa constănțenilor să întoarcă rezultatul și să se încoroneze campionii României cu o etapă înainte de finalul campionatului.

Darius Olaru, mijlocașul grupării bucureștene, și-a găsit cu greu cuvintele după un nou titlu ratat. El a apărut cu ochii roșii la interviuri, vizibil afectat de ratarea obiectivului. Olaru a dat vina pe lipsa de maturitate a lui și a colegilor săi, dar și pe gafele din apărarea roș-albaștrilor.

„Nu ne-am retras de la 2-0, ne-am retras de la 0-0... Am luat un gol copilăresc pe final de primă repriză și asta a fost.

Nu știu dacă am pierdut astăzi campionatul, ci în timpul sezonului. Titlul nu s-a jucat astăzi. În fiecare an vorbim de maturitate pe final de sezon. Astăzi n-am arătat-o. Am primit 3 goluri pe greșeli personale. Nu poți câștiga în aceste condiții”, a declarat Darius Olaru la Prima Sport.

Târnovanu: Doare foarte rău

Aceeași neputință a simțit-o și portarul FCSB, Ștefan Târnovanu, care a greșit la primul gol al Farului, cel care le-a arătat constănțenilor că pot reveni în partidă.

„Doare foarte rău, am început meciul bine și la 2-0 simțeam că putem face mai mult. Ce se întâmplă acum doare foarte rău. Dacă știam că vom pierde, preferam să pierdem de altă manieră, să fim conduși de la început la sfârșit. E trist”, a precizat Târnovanu la OrangeSport.

„La fiecare gol pot să-mi reproșez ceva. Îmi cer scuze față de toată lumea dacă am greșit, dacă puteam face mai mult. Mergem înainte, anul ăsta nu ne-a dat nimeni șanse. Vom vedea la anul”.