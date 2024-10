FCSB nu e Steaua, dar joacă, diseară, un derby incendiar cu Dinamo, cu casa închisă: anunțul lui Becali

FCSB nu e Steaua. Iată refrenul preferat al fanilor echipei care bate pasul pe loc, în anonimatul ligii secunde, și evoluează sub denumirea CSA Steaua. Vorbim despre o anomalie românească, alta care consumă bani publici cu nemiluita!

Chiar dacă FCSB nu mai e Steaua, potrivit deciziilor judecătorești, formația finanțată de Gigi Becali e percepută ca fiind Steaua, în viziunea milioanelor de microbiști din țară. Dovadă și faptul că acum, în weekend, există un interes uriaș pentru confruntarea de pe Arena Națională (duminică, ora 21.00, Digi Sport, Prima Sport).

Interesul mare pentru acest derby bucureștean vine și datorită faptului că, după mult timp, ambele rivale traversează o formă bună în campionat. Asta după ce, în sezoanele precedente, „câinii“ au suferit enorm, fiind mai mereu în lupta pentru evitarea retrogradării. Acum însă, sub comanda croatului Zeljko Kopić (47 de ani), situația roș-albilor s-a îmbunătățit drastic. De aici, și declarația dată de Gigi Becali, „antrenorul“ de la FCSB, când a prefațat duelul de duminică.

„Ei (n.r. Dinamo) n-au o echipă valoroasă. Au însă un antrenor bun (n.r. - Zeljko Kopić), care îi pune să paseze bine. Dacă mi-e teamă de Kopić? Da. Mie îmi place cum joacă echipa lor. Îmi era mai mare teamă dar, după ce am văzut că au dat gol în minutul cinci și n-au mai jucat cu Farul, m-am mai liniștit. Chiar dacă urmează partida cu Rangers din Liga Europa, după derby, vom folosi titularii cu Dinamo. Până acum, pe mine nu mă interesa că jucăm cu Dinamo, Rapid, ziceam doar că e vorba de 3 puncte. Încet, încet însă, am început să înțeleg fanatismul suporterilor și să zic că sunt mai importante și derby-urile. Plus că la fotbal trebuie să le faci pe plac suporterilor. Acum încep să înțeleg. Va fi cea mai bună echipă pe teren în meciul cu Dinamo“, a anunțat Gigi Becali, la Digi Sport.

Program infernal pentru FCSB

*Duminică: Dinamo (d)

*Joi: Rangers (d)

*27 octombrie: Rapid (acasă)

*30 octombrie: Dinamo (d)

*d – deplasare, a – acasă. Al doilea meci cu Dinamo va fi în Cupa României.