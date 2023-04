Emma Răducanu, pulverizată de Ostapenko și cu clasamentul făcut praf: Pe ce loc a coborât

Emma Răducanu (20 de ani) are un singur trofeu în CV, de când evoluează în circuitul WTA, ce-i drept un Grand Slam: US Open 2021! Și, la ce joacă, riscă să-și încheie cariera cu acest trofeu. Pentru că, după ce a venit din calificări și a luat titlul la Flushing Meadows, după zece victorii fără set pierdut (!), Emma Răducanu n-a mai atins niciodată nivelul magic pe care l-a avut, la New York.

Astăzi, Emma Răducanu se chinuiește să-și păstreze locul în Top 100 mondial. Pentru că a avut un bilanț negativ în 2022 (17 victorii – 19 înfrângeri) și are unul mediocru în 2023 (5 victorii – 5 înfrângeri). După un sezon de hard dezamăgitor, în care n-a obținut niciun rezultat remarcabil, britanica de 20 de ani a trecut pe zgură, cu ocazia „Porsche Tennis Grand Prix“, întrecere de categoria WTA 500, găzduită de Stuttgart.

Din păcate pentru Emma Răducanu, participarea ei la acest turneu s-a încheiat după un prim meci catastrofal: 2-6, 1-6 cu Jelena Ostapenko (22 WTA). Partida s-a decis după o oră.

După acest eșec usturător, urmează și o prăbușire pentru Emma Răducanu în clasamentul WTA! Ea a ajuns în Germania, aflată pe locul 68 în lume. După eliminarea suferită la Stuttgart, ea va ajunge pe 83 WTA, începând de luni, coborând 15 poziții în clasamentul live, actualizat în timp real.