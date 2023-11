Emil Grădinescu, declarații la CNA, după ce i-a numit pe fani maimuțe: „Îmi cer scuze pentru cimpanzei”

Comentatorul Orange Sport, Emil Grădinescu a comentat alături de Costi Mocanu partida din Liga 1 dintre Dinamo și Petrolul, pe 26 august 2023. După ce suporterii Petrolului au declanșant un show pirotehnic în tribunele stadionului „Arcul de Triumf”, partida a fost întreruptă câteva minute.

Emil Grădinescu a comentat pe post: „Am văzut un serial cu cimpanzei pe Netflix. Foarte bun! Foarte bun! Serialul explică diverse resorturi psihice ale conflictelor dintre două bande rivale de cimpanzei”, declarație care a fost raportată la CNA de suporteri și de telespectatori.

Zilele trecute, cazul a ajuns pe masa CNA unde comentatorul a fost audiat prin video-conferință. După difuzarea pasajului respectiv, Monica Gubernat, președinta consiliului, a spus, conform gsp.ro: „Domnul Grădinescu. Noi nu considerăm că sunt probleme. Da?! Dar dacă doriți...”.

Emil Grădinescu a intervenit și și-a menținut punctul de vedere: „Nu vreau să fiu nesincer și să neg faptul că am făcut o paralelă între... Dar am avut grijă și am încercat să nu rezulte că fac o comparație între spectatori și cimpanzei. Și-aici vreau să-mi cer scuze pentru cimpanzei... Pentru această specie care are 96 la sută din ADN-ul nostru”, a spus comentatorul.