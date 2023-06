Elisabeta Lipă, numită la șefia Agenţiei Naţionale pentru Sport

Elisabeta Lipă a fost numită în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Sport, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu. Instituția e nouă după desființarea Ministerului Sportului.

Decizia a fost publicată marţi în Monitorul Oficial. Patru nume erau vehiculate pentru a prelua șefia ANS: doi conducători de federație cu rezultate excelente, canotaj și tenis de masă - Elisabeta Lipă și Cristinel Romanescu, un conducător de federație cu rezultate nu așa de răsunătoare, rugby, dar cu trecere la nivel politic - Alin Petrache, precum și Thomas-Răzvan Moldovan, Secretar de Stat cu atribuții în domeniul Sportului.

Fosta campioană olimpică susținea zilele trecută că, oricare ar fi denumirea forului conducător al sportului, contează de fapt importanța care i se va da acestei ramuri: „Nu știu dacă desființarea ministerului ar fi un minus, suntem oameni de sport, asta facem de atâția ani de zile. Ministerul, de-a lungul anilor, a trecut prin multe transformări, că a fost agenție, că a fost autoritate sportivă, dar cred că important este ca sportului să i se dea ceea ce merită”, a declarat Elisabeta Lipă.

Ce spunea Novak despre succesorul său

Fostuș ministru al Sportului, Eduard Novak a intuit corect faptul că Lipă e favorită pentru noua funcție. „O cunosc pe doamna Lipă, sigur, ce să îi transmit? O să îi predau nişte proiecte serioase, iar unele e obligatoriu să le implementeze, cum e Strategia Naţională pentru Sport. Îi doresc un mandat de succes (n.r. - ca preşedintă de agenţie). Acum s-au numit miniştrii şi aşteptăm să fie numit şi noul preşedinte al Agenţiei de Sport, căruia o să îi predau lucrurile. Eu am avut o colaborare cu doamna Lipă şi din poziţie inversă. Eu fiind preşedinte de federaţie la ciclism în 2016... când după trei ani de nefinanţare atunci doamna Lipă n-a reuşit să îmi recunoască mie calitatea de preşedinte. Deci nu am avut o relaţie bună cu dânsa. Sper că din 2016 până azi a mai învăţat câteva lucruri şi sper să iubească şi alte sporturi, nu numai canotajul", a adăugat el.

Novak a explicat că în calitatea sa de ministru a avut o relaţie strict profesională cu reprezentanţii federaţiilor. "Legat de relaţia cu federaţiile naţionale, eu am dorit să fiu mereu pragmatic, fiecare să fie tratată profesionist în finanţare în baza rezultatelor. Niciodată nu am ieşit la masă cu niciun reprezentant al federaţiilor, am vrut să rămân cu coloana vertebrală, pentru un sport profesionist. Am avut multe oferte, n-am acceptat niciuna", a mai spus el.