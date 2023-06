Eduard Novak, acid cu România la plecare: „Suntem o națiune bolnavă!“

Eduard Novak a declarat, joi, într-o conferinţă de presă organizată cu ocazia încheierii mandatului de ministrul al Sportului, că dispariţia Ministerului Sportului reprezintă o măsură drastică în condiţiile în care România este o "naţiune bolnavă", având un procent ridicat de obezitate în rândul populaţiei şi un număr foarte mic de practicanţi de sport.

El susţine că transformarea Ministerului Sportului în agenţie de sport este o greşeală făcută în cadrul reformei guvernamentale, nefiind de acord cu afirmaţia "politicul îngroapă sportul".

"Sunt puţin emoţionat, bine aţi venit la ultima conferinţă de presă a Ministerului Sportului. Trebuie să spun cu părere de rău această frază, dar este adevărată. Dispariţia Ministerului Sportului este o măsură drastică pentru sport. În condiţiile în care sportul în România este fragmentat pe cinci ministere plus COSR, această pierdere de nume poziţionează sportul românesc foarte jos şi cred că e aproape imposibil să îşi ducă la bun sfârşit toate proiectele în viitor. Ştiu că azi multe federaţii se gândesc doar la bugetele lor, dar noi ne gândim la sportul românesc în întregime, la organizarea lui. Pentru că sportul românesc nu înseamnă doar medalii olimpice. Azi suntem ţara cu cel mai mic procent de sport de masă din Europa, 5%, de asemenea suntem ţara cu cel mai mare procent de obezitate... deci avem nişte carenţe care ar trebui corectate. Suntem o naţiune bolnavă. Deci prin sport nu vorbim despre 15-20 de medalii olimpice, vorbim despre copiii noştri, de sănătatea lor. Şi dacă noi plasăm sportul sub orice altă formă de organizare, nu văd cum va avea puterea de a implementa proiectele importante. N-aş spune că politicul îngroapă sportul. Eu în cei doi ani şi ceva am încercat să vorbesc pe toate canalele despre importanţa acestui minister, să conving politicul, dar într-o reformă guvernamentală se mai fac şi greşeli", a spus ministrul.

"Eu mă simt onorat că în timpul mandatului meu am reuşit să denumim acest minister, Ministerul Sportului, pentru că atunci când l-am preluat se numea Ministerul Tineretului şi Sportului. Eu sper că m-am ridicat la nivelul aşteptărilor... sigur că am făcut şi greşeli, pentru că sunt şi eu un om. Însă intenţia a fost mereu cea mai bună pentru toată lumea. Vreau să mulţumesc colegilor din Guvern şi tuturor celor care au sprijint acest minister al Sportului. A fost o onoare să conduc sportul românesc, timp de doi ani şi jumătate cât a fost acest mandat. Când l-am preluat, am dorit să fiu ministrul care aduce ceva nou, căruia să nu îi fie frică în a intra în problemele interne ale federaţiilor şi în a crea un sistem de finanţare pragmatic bazat pe performanţă. Regret că după toate eforturile noastre pentru repoziţionare a sportului ca prioritate naţională, sportul s-a blocat în această reorganizare şi îi ia din putere, din vizibilitate şi din importanţă în pragul Jocurilor Olimpice de la Paris 2024", a adăugat Novak.

Strategia Naţională pentru Sport reprezintă cea mai importantă realizare a mandatului său. "Prima realizare este Strategia Naţională pentru Sport, un document istoric, care va fi reţeta de succes a sportului românesc dacă va fi aplicată. O să urmăresc personal cum va fi implementat acest document. Apoi proiectul Hercules dedicat copiilor, proiectul 'România, be active', ordinul de ministru privind obligativitatea folosirii a 40% sportivi români, sistemul de finanţare transparent prin care pentru unele sporturi chiar s-au triplat bugetele sau redenumirea bazelor sportive. De asemenea, am reuşit cu sprijinul UDMR să creştem bugetul Ministerului Sportului cu 25% în doi ani, am dublat premierea sportivilor după Jocurile Olimpice şi Paralimpice 2020 şi am majorat cu 50% a cuantumului premierilor la sporturile olimpice. Şi toate deciziile noastre din ultimii doi ani şi jumătate au fost în baza strategiei", a explicat el

Eduard Novak susţine că administrarea Completului Sportiv Naţional Arcul de Triumf este un succes şi că această bază sportivă va fi curând profitabilă: "Prin înfiinţarea Complexului Sportiv Naţional Arcul de Triumf am vrut să arăt tuturor cum trebuie să fie administrată o bază sportivă. Am deschis porţile tuturor echipelor pentru a cheltui cât mai eficient banii din buget. În acest moment, această bază sportivă iese pe zero, iar în curând va fi profitabilă. Dacă ar fost administrate prin acest sistem acele baze sportive în paragină, ele nu ar fi ajuns azi aici".

Ministrul a subliniat că lucrul care îl frustrează cel mai mult este că nu a reuşit să ducă la bun sfârşit descentralizarea, mai exact trecerea bazelor sportive de la minister la autorităţile locale.

"În acest minister lucrau 90 de oameni, dintre care la Direcţia de Sport doar 10. Cum să coordonezi cu 10 oameni? Aşa că în doi ani am reuşit să angajăm 42 de persoane, iar 30% dintre ele sunt pe sport. Regretul e că nu am avut 2-300 de persoane aici, cum e normal şi cum se lucrează la alte ministere, adică un aparat mare, pentru că am fi putut face dublu sau triplu faţă de ce am făcut. Sincer, însă, lucrul care mă frustrează cel mai mult este că ne-am blocat cu descentralizarea. Pentru că în opinia mea descentralizarea este vitală. Eu nu sunt de acord cu finanţarea paralelă, adică finanţare minister şi finanţare COSR. Nicăieri în Europa nu există aşa ceva. Este ori aşa, ori aşa. Noi acum producem o mare confuzie în rândul federaţiilor care fug ba la minister, ba la COSR şi nu e bine. Apoi, prin descentralizare, bazele sportive trebuie să meargă la autorităţile locale şi să aibă astfel o şansă la reabilitare. Descentralizarea este un lucru fără de care sportul românesc nu va reuşi să se dezvolte. Suntem blocaţi într-un sistem de stat în care în loc să cheltuim banii pentru sportivi, îi cheltuim pe administrarea bazelor sportive şi pe salarii. Deci dacă descentralizarea nu se va finaliza curând, nu vom putea ieşi din această structură", a afirmat el.

"În Franţa, angajaţii din cadrul federaţiilor sunt angajaţii Ministerului Sportului. La noi în 2000, când s-a scris această Lege a Sportului, s-a făcut cea mai mare greşeală. Să ne uităm la medalii, în 2000 - 26 de medalii, în 2020 - 4 medalii. De ce? Pentru că nimeni n-a coordonat aceste federaţii. Deci trebuie să existe un control, nu se poate altfel. Să dau un exemplu, dacă mâine dimineaţă toţi preşedinţii de federaţii se hotărăsc fiecare să îşi închidă federaţia, Ministerul Sportului nu are nicio pârghie. Este normal? Sporturi ca nataţia, atletismul, gimnastica... am pierdut gimnastica... aceste sporturi trebuie să fie de interes naţional. Să fie sprijinite ca atare şi controlate, ca să nu le pierdem. Azi un preşedinte dacă are chef poate să distrugă un sport naţional. Deci trebuie o lege nouă şi ăsta ar fi următorul pas. Pentru că e important şi ca ministerele să nu mai deţină niciun club", a mai spus ministrul.

Eduard Novak nu vede un viitor prea strălucit pentru sportul românesc după reorganizarea ministerului în agenţie.

"Am stat şi m-am gândit când va merge viitorul preşedinte sau director al Agenţiei de sport într-o delegaţie externă, cine va fi omologul său? În toată lumea, în toată Europa, sportul are un minister... eu nu cunosc ţară cu agenţie de sport, de asta zic că nu ştiu cine va fi omologul viitorului preşedinte. Aşa că noi pierdem foarte mult. Eu mi-aş dori ca bugetul sportului să rămână în viitor măcar la fel ca azi. E posibil, dar să vedem de cine va aparţine Agenţia de Sport, la Ministerul Familiei sau la Secretariatul General al Guvernului, încă nu ştiu concret. Dar eu nu văd un viitor prea strălucit pentru sport. Sportivii care azi aduc medalii României au toate condiţiile şi cred că asta va rămâne. Ei să aibă încredere că oricine vine aici o să îi sprijine. O să avem grijă şi la nivel politic ca ei să nu aibă probleme", a precizat Novak, numit ministru al Sportului în decembrie 2020.