Elias Charalambous și Mihai Pintilii se ceartă care să conducă. Situație explozivă și în vestiarul FCSB

FCSB e pe un butoi cu pulbere. Cu patronul Gigi Becali care se joacă iar de-a retragerea, cu un loc 3 în clasament care le diminuează drastic șansele la titlu, roș-albaștrii au probleme și la nivelul conducerii tehnice. Elias Charalambous și Mihai Pintilii sunt în competiție, cipriotul încercând să se impună ca un antrenor principal real în fața românului care condusese echipa într-o vreme, dar nu avea licența PRO.

Gsp susține că Becali l-a adus pe Elias Charalambous doar pentru că regulamentul îl obliga să aibă un tehnician cu licență PRO, dar cipriotul s-a comportat ca un antrenor principal real, responsabil de pregătirea echipei. Însă acest lucru nu e pe placul lui Mihai Pintilii, care încearcă să se impună el drept ”principal”. Surse din club povestesc că Mihai se implică des în activitatea echipei, uneori chiar cu idei contrare celor pe care le exprimă cipriotul.

Charalambous are un avantaj în concurența cu românul: el are dreptul să transmită indicații în timpul partidelor, deci are ocazia să influențeze jocul echipei în felul acesta, ceva ce Pintilii nu poate face. Mihai nu e angajat nici măcar ca antrenor secund, întrucât el nu deține nici chiar licența A, obligatorie pentru un asistent.

Riscă să fie suspendați amândoi

Becali a declarat public că e surprins de competența pe care a arătat-o Elias Charalambous și că el e șeful de drept al staff-ului tehnic. Oricum nu ar fi putut să susțină altceva, în caz contrar FCSB s-ar alege cu o suspendare pentru ambii antrenori.

Mihai a mai fost suspendat pentru că se comporta ca un „principal" fără să aibă dreptul. Acum, Federația a modificat regulamentul, urmând să fie suspendat și antrenorul care își închiriază licența.