Efectul Lucescu: Kosovo – România, diseară, evidențiază marile noastre câștiguri datorită unui antrenor legendar

Mircea Lucescu (79 de ani) la națională a fost un „vis interzis“ care, în cel mai bun caz, stârnea niște zâmbete ironice, de câte ori subiectul revenea în discuție.

De aceea, numirea sa în funcția de selecționer poate fi considerată cea mai mare lovitură dată de administrația Burleanu în cei zece ani de când s-a schimbat conducerea de la „Casa Fotbalului“. Iar momentul realizării acestei lovituri, după un Campionat European entuziasmant, reprezintă o altă reușită pentru oamenii din fruntea Federației Române de Fotbal. Pentru că, dacă parcursul tricolorilor la Euro 2024 a „resuscitat“ interesul multor români pentru echipa națională, instalarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer a făcut ca acest interes să atingă noi cote!

Acum, când primul meci cu „Il Luce“ pe bancă bate la ușă, putem vorbi despre „Efectul Lucescu“ la echipa națională. „Weekend Adevărul“ trece în revistă câștigurile pe care le-am obținut deja, înainte ca tricolorii să fi jucat vreun minut sub comanda unui antrenor legendar.

„Scut“ pentru toată federația

Primii câștigători ai venirii lui Mircea Lucescu la națională sunt chiar oficialii FRF. Această numire a luat o mare presiune de pe umerii lor.

Explicație e simplă: FRF a angajat cel mai bun antrenor român la ora actuală și, indiferent de rezultate, nu poate exista niciun reproș care să-l vizeze pe Răzvan Burleanu (40 de ani) și pe oamenii aflați în subordinea sa. Pe scurt, brandul Lucescu a devenit cel mai bun „scut“ pentru federație în fața criticilor.

Gata cu dezbaterile privind selecția

Numele lui Mircea Lucescu impune respect. Ceea ce se vede acum, în mod clar. În trecut, de câte ori era anunțat lotul pentru vreo acțiune a echipei naționale, începeau dezbaterile privind opțiunile selecționerului. Unele criticate, alte lăudate. Acum însă, cu foarte mici excepții, nimeni nu prea a îndrăznit să pună sub semnul întrebării convocările selecționerului. Fără îndoială, doar „Il Luce“ putea obține o asemenea reacție din partea oamenilor din fotbalul românesc.

Fără regrete în cazul unui rateu

Kosovo – România, partida care va marca revenirea lui Mircea Lucescu la prima reprezentativă după 38 de ani, e prima din noua ediție a Ligii Națiunilor. Această competiție va fi însă doar o repetiție pentru marele obiectiv al naționalei sub comanda noului selecționer. Vorbim despre calificarea la Mondialul din 2026, care va fi găzduit de Canada, Mexic și Statele Unite.

România a fost prezentă ultima dată la un Mondial în 1998, la Franța. De atunci, au curs rateurile sub comanda următorilor selecționeri: Hagi (2002), Anghel Iordănescu și Pițurcă (2006), Pițurcă și Răzvan Lucescu (2010), Pițurcă (2014), regretatul Christoph Daum (2018) și Rădoi (2022).

Așadar, dacă există un antrenor care poate face „imposibilul“ posibil, ducând România la un Mondial, după o așteptare de 28 de ani, acela e Mircea Lucescu! Iar dacă nici el nu va reuși îndeplinirea acestui obiectiv, atunci chiar că nu mai e cazul să avem regrete. Fiindcă devine clar că n-avem o națională suficient de competitivă pentru Mondiale, nici măcar când e pregătită de cel mai bun selecționer posibil.

Dovada că vârsta e doar o cifră

Dacă România are numai de câștigat prin simpla prezență a lui „Il Luce“ pe banca naționalei, e clar că și reputatul tehnician de 79 de ani savurează acest al doilea mandat la prima reprezentativă, după cel din perioada 1981 – 1986.

În primul rând, Mircea Lucescu demonstrează, încă o dată, că vârsta e doar o cifră, în condițiile în care rămâne în prim-planul fotbalului mondial, când mulți dintre colegii săi de generație au ieșit la „pensie“.

Apoi, numirea în funcția de selecționer i-a redat lui „Il Luce“ un entuziasm pe care îl pierduse, cât timp a stat pe tușă, începând cu noiembrie 2023, după plecarea sa de la Dinamo Kiev. Desigur, până la revenirea sa la națională, reputatul antrenor a „trăit“ lângă fotbal, fiind prezent la foarte multe meciuri și având și o grămadă de propuneri de la diverse formații. Instalarea pe banca naționalei l-a revigorat însă cu adevărat, după cum a povestit fiul său, Răzvan Lucescu (55 de ani).

„În general, după meciurile pe care le jucăm cu PAOK Salonic sunt foarte tensionat. De obicei, povesteam sau mă întreba el ceva despre meciul meu, mă enervam şi mai tare, simţeam şi mai tare presiunea. Acum, după ultimul meci jucat cu PAOK, cred că am vorbit 15 secunde despre meciul meu şi vreo 20 de minute a vorbit doar el despre echipa națională. Am simţit un entuziasm extraordinar şi am simţit că e un om cu o motivaţie foarte puternică. Singurul lucru pe care i l-am zis: <<Bucură-te cât poţi de această experienţă. Nu ţine cont de nimic, bucură-te, trăieşte, pentru că văd că eşti un alt om>>“, a povestit Lucescu jr.