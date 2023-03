Drama rugbistului Ștefan Stan, un munte de om cu oasele erodate. Strigăt disperat de ajutor

Ștefan Stan, fost rugbist de performanță, a suferit pe 31 august 2019 un cumplit accident rutier, în urma căruia medicii i-au pus diagnosticul de paraplegie. De atunci, Ștefan și familia sa trec printr-o cumplită dramă. Jucătorul de 35 de ani a început o lungă și dureroasă serie de tratamente, pentru a avea o viață cât de cât normală.

În urma unor teste amănunțite la un spital din Ierusalim, bărbatul a primit de curând o altă lovitură: a aflat că are o infecție pe coloană, care poate ajunge oricând la măduvă și care îi pune viața în pericol. Acum are nevoie de o intervenție chirurgicală complicată, care costă peste 130.000 de euro, bani pe care familia nu-i are.

Ștefan Stan este tatăl unei fete, soț iubitor și fost jucător de rugby de performanță, practicând acest sport timp de 25 de ani. În august 2019, Ștefan a fost victima unui accident rutier în urma căruia, pentru a-i stabiliza coloana vertebrală, medicii au intervenit chirurgical cu două plăci de-a lungul coloanei și cu șase șuruburi în vertebre, scrie stiripesurse.ro.

Și-a vândut casa pentru a se trata

După operație, viața lui Ștefan s-a schimbat brusc, transformându-se într-un coșmar greu de imaginat. A rămas cu dureri îngrozitoare, care îl chinuiau zi și noapte. Cu toate acestea, a căutat neîncetat vindecarea și nu și-a pierdut nicio clipă speranța.

Familia lui - soția și fetița - l-au sprijinit cu tot ce au putut și i-au fost alături în cele mai grele momente, zi de zi, lăsând orice altceva. Din cauza costurilor uriașe de tratament, au fost nevoiți chiar să își vândă casa în care locuiau, precum și toate bunurile pe care le aveau, pentru a plăti tratamentele lui Ștefan.

O infecție îi afectează oasele și șira spinării

Recent, în urma unor analize și testări amănunțite la Hadassah University Hospital din Ierusalim, Ștefan a aflat că două dintre cele șase șuruburi folosite pentru a stabiliza coloana vertebrală au provocat o infecție puternică pe coloană, au erodat oasele și pot duce la infectarea măduvei spinării. Ștefan are nevoie urgentă de intervenția chirurgicală recomandată de medici și de un tratament specific infecției, care să îi salveze viața.

Doctorii au vrut să îl opereze imediat cum au descoperit cumplita infecție care îi pune lui Ștefan viața în pericol, dar familia nu a avut banii necesari pentru a plăti intervenția și au amânat-o, cu riscul vieții. Fiecare minut, fiecare zi contează pentru Ștefan, deoarece infecția poate ajunge rapid la măduva spinării.

Cum poți ajuta

Costurile totale ale intervenției chirurgicale și ale tratamentului de după depășesc 130.000 de euro, o sumă pe care familia nu și-o poate permite și de aceea cer ajutorul oamenilor care vor să facă un bine în Postul Paștelui. Conturile în care puteți dona bani pentru Ștefan sunt următoarele:

IBAN: RO60INGB0000999910695439

Titular cont: Rodica Nicolae

Banca: INGB CENTRALA

Moneda: RON

Cod SWIFT/BIC: INGBROBU

IBAN: RO70INGB0000999911122641

Titular cont: Rodica Nicolae

Banca: INGB CENTRALA

Moneda: EUR

Cod SWIFT/BIC: INGBROBU

https://revolut.me/rodicawlzm?fbclid=IwAR0sA3VMZysH7cJU2lbYZjXSS9nsaoJemNyU93sYznUpHRf9YuyMXNhMKqY&fs=e&s=cl

https://www.paypal.com/paypalme/UnEseuPentruStefan?fbclid=IwAR0lc1rHNGKKha7ffMNA--s7cRK4zyaEjlzHsm_uUsin80B_BB9Uj0oypgE