Drăgușin, titular sau de umplutură? Jurnalistul care iubește Tottenham ne-a explicat ce îl așteaptă pe Radu EXCLUSIV

România a pierdut contactul cu fotbalul mare la nivel de cluburi și, de aceea, transferul lui Radu Drăgușin la Tottenham, o echipă de Top 5 în Premier League în acest moment, reprezintă un mare eveniment pentru sportul nostru.

Mai ales că această mutare vine la începutul anului 2024, unul în care iubitorii fotbalului au mari așteptări de la Campionatul European din Germania (14 iunie – 14 iulie). Așadar, faptul că vom avea un fotbalist călit în Premier League, la ora confruntărilor din Germania, e un motiv în plus de a privi cu optimism spre turneul final. Până atunci însă, Drăgușin trebuie să-și câștige locul sub comanda australianului Postecoglou (58 de ani). Ceea ce va fi o mare provocare, având în vedere că vorbim despre cel mai puternic campionat din lume.

Pentru a afla ce șanse va avea Drăgușin de a se impune la Tottenham, „Weekend Adevărul“ a discutat cu jurnalistul Andrei Brîndușescu, redactor-șef adjunct la „Connect“. Pe lângă faptul că e microbist, Brîndușescu are și o calitate rară pentru un fan al fotbalului din România: e un suporter înfocat al celor de la Tottenham! Așa că, urmărind toate meciurile disputate de Spurs în acest sezon, e cel mai în măsură să vorbească despre perspectivele lui Drăgușin la noua sa echipă.

La începutul discuției, Andrei ne-a explicat că internaționalul nostru a ales Tottenham, în locul unei plecări la Bayern Munchen, pentru că șansele sale de a juca la formația londoneză sunt mai mari.

„Drăgușin, dacă se ducea la Bayern, ar fi fost, foarte probabil, a patra opțiune pentru postul de fundaș central, după Upamecano, de Ligt și Kim. La Tottenham, o să fie mai bine din punctul ăsta de vedere, în sensul că va fi a treia opțiune pentru un loc în centrul apărării. Aici, îi avem pe Romero și pe van den Ven bătuți în cuie. Așa că, practic, Drăgușin o să fie prima rezervă la început. Pentru că Romero și van de Ven au mers excelent! Romero e campion mondial cu Argentina și vicecăpitanul echipei, deci nu-l văd să fie scos din echipă. Iar van den Ven e, probabil, cel mai rapid fundaș central din lume sau cam pe acolo. Anul trecut, în Bundesliga, a fost cel mai rapid. Tottenham l-a transferat de la Wolfsburg și s-a descurcat foarte bine până acum. Se potrivește la perfecție cu stilul de joc al lui Postecoglou. Care are nevoie de un fundaș central care să recupereze balonul, să fie rapid și să acopere spațiile. Mai ales că, la Tottenham, de multe ori, se joacă sus cu stoperii, la ofsaid. Și, dacă nu-ți iese capcana la ofsaid, ai nevoie de unul rapid, care să fie în stare să se replieze, ca van den Ven. De aceea, e foarte important ca Drăgușin să aibă această calitate, o viteză bună adică“, ne-a spus Andrei Brîndușescu.

Patru stoperi pe două locuri

Mai departe, jurnalistul „Connect“ a explicat cum va arăta concurența pentru Drăgușin la Tottenham.

„Odată cu transferul lui Radu, se vor bate patru jucători pentru două locuri în centrul apărării. Pe lângă titularii Romero și van den Ven, îl avem și pe galezul Davies. Care e reprofilat stoper din fundaș stânga. Dar s-a descurcat destul de bine în centrul apărării, unde a jucat în acest sezon. Dar rămâne o soluție de avarie. A jucat mai ales după ce s-a accidentat van den Ven. Care, între timp, și-a revenit. După părerea mea, Drăgușin aici poate să-și câștige locul. Prin scoaterea lui van den Ven din echipă. Oricum, Radu va fi o opțiune foarte bună pentru rotație, având în vedere că sunt multe meciuri și nu poți să mergi mereu cu o singură formulă de echipă. Au și fost multe accidentări în ultima perioadă. Romero, de pildă, s-a accidentat, dar o să revină în echipă, foarte probabil, duminică, în meciul cu Manchester United din campionat, în deplasare“, a continuat Brîndușescu.

Concluzia a oferit-o pe un ton optimist: „Drăgușin trebuie să se adapteze la un campionat nou. Are destule provocări în față. Dar mă bucur enorm că a ajuns la Tottenham. Pentru că, după mult timp, România are un fotbalist de nivel înalt cu șanse reale să și joace, nu doar să fie un jucător de lot“.

Remarcat pentru calitățile sale fizice

Nu doar Andrei Brîndușescu crede în șansele lui Drăgușin de a reuși la Tottenham, o formație aflată pe 5 în Premier League, la șase puncte de liderul Liverpool. Chiar dacă șansele la titlu sunt mici, londonezii sunt în cărți pentru o clasare în Top 4, rezultat care i-ar propulsa în viitorul sezon al Ligii Campionilor.

Kevin Hatchard, un specialist în Premier League, a subliniat și el că Drăgușin are calitățile fizice necesare pentru a face față la Tottenham. „Radu e văzut ca un star în ascensiune în fotbalul românesc. Are doar 21 de ani și mult potențial. A fost jucătorul lui Juventus, unde n-a reușit însă să se impună. Asta nu e o surpriză, având în vedere calitatea jucătorilor pe care îi are Juventus, dar el a luat decizia corectă. A mers mai departe și a jucat pentru echipe mai slab cotate. A fost perseverent și, de când a ajuns la Genoa, a reușit să-și facă un nume. E un tip masiv, are 1,91 metri și se folosește de aceste calități. E puternic în aer, e puternic în intervenții, citește foarte bine jocul și provine dintr-o familie de sportivi. Mama sa a fost jucătoare de baschet, iar tatăl său a jucat volei“, a fost descrierea făcută de Hatchard pentru Drăgușin, preluată de Digi Sport.

Și Danny Murphy, fost fotbalist la Liverpool și Tottenham, l-a analizat pe noul stoper al celor de la Spurs. „Drăgușin arată bine, fotbalist plăcut, pasator bun, e rapid, exact cum îi place lui Postecoglou, având în vedere stilul de joc cu liniile sus. Îi place să urce și să lupte și e foarte bun în careul advers, bun la jocul aerian. Ar putea fi un transfer foarte bun“, a fost verdictul dat de Murphy, potrivit gsp.ro.