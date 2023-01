Dragoș Borchină, comentatorul "Șampion Lig” devenit viral pe TikTok cu replicile haioase VIDEO

Dragoș Borchină va sărbători în curând 20 de ani de când a devenit comentator. Unul atipic, original, care a devenit popular printre microbiști, dar mai ales pentru ”internauți”. Postările sale fac sute de mii de afișări, iar Drașoș a explicat pentru gsp.ro care e rețeta sucesului.

”Ceea ce mi se întâmplă acum mi s-a mai întâmplat și în anii 2000, când eram la Telesport, așa cum se numea postul la vremea respectivă. Atunci era o relație directă cu publicul. Într-o zi comentam meciul, iar a doua zi eram în țară și mă întâlneam cu oamenii pe stradă, pe stadion sau în mijloacele de transport.

Acum e același lucru doar că totul se petrece online, pe rețelele de socializare. Practic e același lucru, doar sub altă formă. Este foarte plăcut, dar este și epuizant. Responsabilitatea este mare, presiunea e mare, toată lumea e cu ochii pe tine, trebuie să ai grijă ce spui.

A arbitrat 10 ani

Fost arbitru timp de 10 ani, Dragoș Borchină a lăsat sportul pentru televiziune. Iar acum a devenit viral pe TikTok. ”Nu am vreun merit pentru treaba asta, ci băieții care se ocupă de online. Totul a început prin septembrie, la un meci Gloria Buzău - Dinamo. Apoi au venit și alte meciuri de Liga a 2-a, de Cupa României. Deja la începutul lui octombrie a „crescut” bine de tot și a „fiert” vreo 3-4 săptămâni, iar pe 1 noiembrie totul a „bubuit” la partida dintre Oțelul și Gloria Buzău. Acela a fost momentul”.

817.000 de afișări a făcut pe TikTok un videoclip cu comentariul lui Borchină de la meciul Oțelul - Gloria Buzău 1-1, disputat pe 1 noiembrie, scrie gsp.ro

Cunoscut în mediul online după expresii ca „Șampion Lig” sau „fabulação”, Dragoș Borchină recunoște că acestea sunt ”împrumutate”. ”Treaba cu „Șampion Lig” îi aparține lui Narcis Drejan de la SportTotal FM. Făcând 800 de emisiuni cu el de-a lungul anilor, îți dai seama că devine ca un virus, intră în tine. Și mi-a intrat în vorbirea curentă.

Bine, nici Narcis Drejan n-a inventat-o, originea acestei expresii a plecat de la turci, ei sunt cu „Șampion Lig” la fotbal. În România au spus-o Ion Crăciunescu și Giovanni Becali la început, iar Narcis a dus-o la un alt nivel. Dar „boala” de la el am luat-o”.

Nu ține cu nicio echipă

Apreciat de circa 95% din publicul din online, Dragoș spune că îi priesc și criticile. ”Sunt în marja de 5%, dar e bine pentru că dacă nu erau și critici, ceva nu era normal la mine. Atât timp cât nu sunt jigniri, sunt OK și am de învățat din ele. Mă critică, zic că aș fi antidinamovist, ceea ce nu este cazul.

Nu sunt nici antidinamovist, nici antifcsb-ist, nici antirapidist. Eu am fost arbitru, deci nu țin cu nimeni. Comentatul e ca arbitrajul, trebuie să fii corect și echilibrat cu ambele echipe. Lumea s-a obișnuit să comentez cu aceeași pasiune toate echipele, nu e o balanță dezechilibrată”, povestește comentatorul, care spune că replicile îi vin natural.

”Nu poți să spui ceva ce nu se pupă cu ceea ce e pe teren. Trebuie să vină natural. Mai degrabă este o autocenzură, să ai grijă să nu zici ceva greșit. Chiar dacă e bună poanta, uneori e bine să nu o spui pentru că e prea dură și nu merge. Dar altfel, mă comport natural”.

Prima glumă la TV

Dragoș Borchină și-a amintit și cum a pornit totul. ”Am început treaba asta în 2004, îmi aduc aminte că prima dată am făcut asta la un meci de Liga a 2-a. Juca Electromagnetica acasă. Aveau rezervă un atacant care semăna 100% cu Dennis Bergkamp. L-a băgat antrenorul undeva în finalul meciului și am zis «Ia uite, intră Dennis Bergkamp!». Eu eram cu Anglia atunci, comentam Premier League. Bergkamp era în mare vogă.

La finalul meciului, conducătorul de la Electromagnetica, nea Gică Butoiu, zice: «Dragoș, te rog frumos, nu-i mai zice așa că oricum nu ne înțelegem cu el! Dacă îi mai zici și tu Dennis Bergkamp, ni l-ai pus de tot în cap». Nu m-am putut abține și la următorul meci când au jucat din nou acasă am zis-o pe post.

De atunci a început totul. Am continuat apoi pe Liga 1, unde am comentat sute de meciuri, făceam glume. Apoi pe handbal, volei. Eu am o istorie în spate cu treaba asta, doar că acum e o nouă generație de public. Lumea vrea altceva, gusturile se schimbă. Sportul este o formă de divertisment”.

Pățania de la Slatina

”Am mai avut o pățanie la Slatina, unde foaia de joc era greșită. Era cineva în teren care nu era trecut pe foaia de joc. Mă temeam că va înscrie și nu știam cine era. Așa că am spus treaba asta în meci: «Am feștelit-o dacă dă gol, că nu știu cine e». A rupt! Nici prin cap nu mi-a trecut.