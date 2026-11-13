Două cluburi din Superliga riscă depunctări drastice, record în competiția internă. Minus 8 și 12 puncte în clasament

Superliga ar putea avea parte de o schimbare importantă în clasament, după ce CFR Cluj și Petrolul Ploiești au intrat în atenția forurilor competente din cauza problemelor financiare.

Doucă cluburi din Superliga riscă o depunctare drastică Foto: Sportpictures

Cele două cluburi riscă să piardă un număr semnificativ de puncte, iar o astfel de decizie le-ar putea afecta serios obiectivele din acest sezon.

CFR Cluj se află în situația cea mai delicată

Potrivit Fanatik, ardelenii riscă o penalizare de 12 puncte, în urma a trei capete de acuzare. Nici Petrolul nu este ferită de probleme, gruparea ploieșteană fiind amenințată cu o depunctare de opt puncte. O eventuală sancțiune ar veni într-un moment complicat pentru formația din Gruia, care încearcă să urce în clasament și să se apropie de locurile de play-off.

Verdictul în cazul ardelenilor este așteptat în prima săptămână din decembrie. Până atunci, conducerea trebuie să găsească o cale de a rezolva restanțele și obligațiile financiare care au dus la această situație. Dacă sancțiunea va fi confirmată, CFR Cluj ar putea avea serios de suferit în lupta pentru îndeplinirea obiectivelor.

Data până la care trebuie pregătit planul de reorganizare

Până pe 15 noiembrie, oficialii clubului din Gruia trebuie să finalizeze planul de reorganizare, un document care poate cântări decisiv în viitor. Procedura de insolvență aduce noi bătăi de cap conducerii, care trebuie să găsească soluții pentru datoriile acumulate și să stabilească modul în care vor fi respectate obligațiile față de creditori. Deocamdată, planul nu este gata, iar timpul rămas pentru pregătirea lui este limitat.

Toate aceste probleme vin într-un moment în care echipa are nevoie de liniște pentru a se concentra asupra rezultatelor din competiția internă. Pe lângă amenințarea depunctării, conducerea trebuie să gestioneze și situația din insolvență, astfel încât dificultățile administrative să nu afecteze și mai mult parcursul sportiv.

Petrolul, în pericol să piardă locul de play-off!

Problemele financiare ar putea să o coste scump și pe Petrolul Ploiești. Clubul prahovean are două capete de acuzare și riscă să fie penalizat cu opt puncte. Dacă sancțiunea va fi aplicată, echipa ar putea ieși din zona locurilor de play-off și ar avea de recuperat un handicap important în lupta pentru obiectivul stabilit în acest sezon. Petrolul trebuie să găsească resursele necesare pentru a-și achita datoriile și pentru a evita o astfel de situație.

Consecințele s-ar vedea imediat în clasament, dacă ambele depunctări vor fi confirmate. CFR Cluj ar rămâne cu numai șapte puncte și ar coborî până pe penultima poziție, în timp ce Petrolul ar ajunge pe locul al nouălea, cu 19 puncte.