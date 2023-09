Djokovici, propunere serioasă pentru Carlos Alcaraz. Când plănuiește să i-o facă

Novak Djokovici, membru fondator al Asociației Jucătorilor Profesioniști de Tenis (PTPA), are ca scop protejarea jucătorilor atât pe teren, cât și în afara lui. Misiunea organizație e să promoveze transparența, dreptatea și să facă tenisul un mediu sustenabil pentru tineri. Nole a declarat că se gândeşte să îl coopteze în organizaţie pe rivalul său, Carlos Alcaraz, cel mai important exponent al noii generaţii.

Djokovici a reușit, alături de Vasek Pospisil, să creeze un mediu în care vocea jucătorilor să fie auzită și să conteze. ATP nu a fost de acord cu inițiativa sârbului și stă deoparte, chiar dacă sârbul își dorește să vadă schimbări în sportul alb şi are argumente clare către modificări în beneficiul jucătorilor.

Mulți jucători își doresc să participe la turnee mari, dar situația financiară îi împiedică. Djokovici cunoaște din proprie experiență sacrificiile care trebuie făcute pentru a ajunge printre cei mai buni din lume. Peste 200 de membri numără PTPA deja, iar acum Nole vrea să-l convingă pe jucătorul numărul 1 din tenisul masculin, Carlos Alcaraz. Cu cel mai important jucător al tinerei generaţii aproape de cauza sa, cel mai titrat jucător din istorie e convins că poate schimba multe lucruri.

"Cu toții ne dorim, cu siguranță să vedem o schimbare la nivelul de bază, deoarece al 150-lea jucător de pe planetă se luptă financiar și de multe ori trebuie să călătorească fără antrenor. Oamenii nu realizează cât de scump este acest sport.

Încă nu am vorbit cu Carlos , dar plănuiesc să o fac. Ne-am înfruntat de prea multe ori pe teren și nu am avut ocazia să ne relaxăm puțin împreună. Am avut o mică discuție amuzantă după finala de la Cincinnati și în cele din urmă vom juca o partidă de golf împreună, așa că poate că vor fi câteva ore ideale pentru ca eu să le petrec cu el și să stăm la o mică discuție despre PTPA şi despre obiectivele noastre", a spus Novak Djokovici, înainte de semifinalele US Open.

Iniţiativa sârbului a adunat laolaltă multe nume mari din tenisul mondial. John Isner este un critic vocal ATP, încă din perioada pandemiei de COVID-19, când a declarat că "ATP este un sistem stricat", iar Ons Jabeur încurajează prin povestea ei mai multe femei din Africa şi Arabia să joace tenis.

ATP nu e de acord cu inițiativa sârbului

Șefii ATP se țin însă departe de inițiativa sârbului. "Recunosc evident că nu există o organizare perfectă, o structură perfectă. Îl apreciez pe Novak, dar cred că ATP face tot ce e mai bun. Sunt de părere că am arătat în ultimii trei ani ce suntem capabili să facem pentru jucători. Am venit cu multe îmbunătăţiri, pornind de la transparență în economie, la împărțirea profitului, am dublat premiile în bani la turneele Challengers. Facem multe lucruri și facem tot ce putem", a declarat șeful ATP, convins că PTPA nu e o alternativă mai bună. Aceeași poziție au avut-o și Roger Federer sau Rafael Nadal.

Djokovici și Alcaraz joacă în acestă noapte în semifinale la US Open. Dacă vor fi trespectate calculele hârtiei, cei doi se vor întâlni duminică în finala turneului de la Flushing Meadows.