Dezastru la CM de gimnastică artistică: România, fără reprezentanți în finale!

Previziunile sumbre s-au adeverit. Țara noastră nu mai contează în sportul în care au excelat Nadia Comăneci, Dan Grecu și mulți alți campioni și campioane. Echipa feminină a României s-a clasat pe locul 19 din 24 de selecţionate, cu 151,996 puncte, la Campionatul Mondial de gimnastică artistică de la Rotterdam. Această poziționare indică fără îndoială regresul înregistrat de acest sport în țara noastră.

Gimnastele noastre n-au reușit să prindă nicio finală la Rotterdam Foto: Federația Română de Gimnastică

Și aceasta în condițiile în care echipele clasate pe podium, nu cu mult timp în urmă mari rivale ale României, au avut punctaje net superioare. Ierarhia la vârf a arătat astfel: 1. China - 164,996 puncte, 2. SUA - 164,529p, 3. Rusia, 163,662p. Mai mult decât atât, țara noastră n-are nici măcar un reprezentant în finalele pe aparate și de la individual compus! Ceea ce nu s-a mai întâmplat... În clasamentul calificărilor la individual compus, Alexia Blănaru a fost pe locul 52, cu 50,132 puncte, după ce a primit 13,666 la sărituri, 11,466 la paralele (locul 114), 12,300 la bârnă (83) şi 12,700 la sol (39). Anamaria Mihăescu a fost a 54-a, cu 49,832 puncte, după ce a fost notată cu 13,100 la sărituri, 12,166 la paralele (93), 11,866 la bârnă (111), 12,700 la sol (38). Iris Iordache s-a clasat pe 85, cu 47,032 puncte, după ce a obținut 12,700 la sărituri, 11,066 la paralele (129), 10,766 la bârnă (149) şi 12,500 la sol (53). Ariana Cotu a primit 13,033 la paralele (locul 47), în vreme ce Sabrina Maneca-Voinea a fost a 70-a la bârnă, cu 12,466 puncte, şi a 28-a la sol, cu 12,900 puncte.

Camelia Voinea a transmis un mesaj pe Facebook

După calificări, antrenoarea Camelia Voinea a postat următorul mesaj pe rețelele sociale: „Concluzie: Fetele descentralizate care nu au avut sustinere decât din partea cluburilor au demonstrat că au avut o mai mare contributie la echipă. Caz, (Voinea și Mihăescu). De ce nu au aceleași drepturi, suntem pedepsite cumva? De ce nu au și ele indemnizații, etc...? Sabrina a avut primele note în echipă pentru necunoscători! Într-adevar poate mult mai mult, dar bârna este bârnă pentru toate, a ratat la un element foarte greu, șurub întins. La sol prima linie acrobatică este foarte grea în premieră. Nici băieții nu o execută. La linia doi acro a intrat foarte tare în ea și acolo a pierdut, a treia linie tzukahara bine executată. Sărituri un Yurcenko 7.2 bun și o notă bună!”.

Antrenoarea a continuat pe același ton, în vizorul său fiind conducerea federației: „Cele cu pregătire și plătit integral absolut tot de club mii de multumiri, iar cei care nu au investit în noi deşi pe noi scrie România și ar trebui să beneficiem de aceeași sustinere si aceleași drepturi, rugamintea personală este de a nu mai face diferenţe financiare nici la sportivi, nici la antrenorii care au mai rămas, iar suportul financiar să fie cel puțin egal dacă nu după valoarea fiecăreia. Gimnastica nu va putea creşte decât prin corectitudine și transparenţă!”.

Apoi, după ce a mulțumit CSM Constanța și avocaților, mama Sabrinei Voinea a concluzionat: „sportului românesc dacă doresc să aibe și gimnaste în avionul cu destinatie LA ar trebui discutat strategic cu obligații de ambele părți și implicare mai multă, nu lăsat doar pe cluburi pentru că noi reprezentăm România, dar de fapt nu suntem în lotul României ceea ce nu este corect. Gimnastica noastră nu s-a oprit aici! Vă mulțumesc! Hai România!”.